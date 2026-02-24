Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Bruno Nabagné Koné signe 2 partenariats pour renforcer la recherche appliquée dans le secteur agricole ivoirien

Le ministre a signé ce 23 février à Paris, et ce, en marge du salon international de l'agriculture deux conventions avec les sociétés françaises Agrimundi et Mas Seeds. Ces ententes visent à accélérer l'innovation, renforcer la recherche appliquée et poser les bases d'une production semencière industrielle en Côte d'ivoire.

Convention Agrimundi

La première convention, un mémorandum d'entente a été conclu entre M. Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières (Minaderpv) et M. Maxime Salin, président de la société Agrimundi.

L'objectif est de soutenir une initiative pérenne de collaboration entre les Parties en matière de recherche appliquée agricole couvrant plusieurs filières végétales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La société Agrimundi est spécialisée dans la structuration de réseaux de recherche appliquée et de transfert de technologies.

Ainsi ce partenariat s'inscrit dans une logique de coopération réciproque, fondée sur le partage d'innovations, de ressources technologiques, de connaissances, de données et de capacités d'ingénierie, afin de renforcer durablement la compétitivité, la résilience et la durabilité des systèmes et filières agricoles.

Le dispositif proposé vise à contribuer au soutien des priorités nationales définies par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, à travers un programme qui sera mis en oeuvre de façon progressive.

A court terme, ce programme cible prioritairement les productions vivrières à fort impact sociétal, c'est-à-dire celles qui permettent d'obtenir des résultats rapides en matière de sécurité alimentaire et d'emploi.

A moyen terme, une extension sera faite à des thématiques structurantes telles que la semence, la valorisation de la biomasse, le développement de solutions bioénergétiques et le renforcement du positionnement régional de la Côte d'Ivoire en matière d'innovation agricole.

Les modalités précises de financement, y compris les montants, les sources et les mécanismes de mise en oeuvre, feront l'objet de discussions ultérieures entre les Parties, sur la base de projets spécifiques.

La convention MAS Seeds

La deuxième convention, un mémorandum d'entente a aussi été conclu entre le ministre Bruno Nabagné Koné et M. Denis Villenave, Responsable du développement commercial et des licences pour les nouveaux marchés, représentant le Directeur Général.

Il s'agit d'un partenariat ayant pour objet de définir les modalités de la coopération entre les Parties dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Athena.

Ce projet vise à étudier la faisabilité de la production industrielle de semences de maïs hybrides tropicaux en Côte d'Ivoire.

Notons que, le Minaderpv avait sollicité le Gouvernement français en date du 7 avril 2023 pour la réalisation de cette étude de de faisabilité.

En réponse, le Gouvernement français a marqué son accord et a désigné MAS Seeds pour la réalisation de la prestation, compte tenu de l'expérience de cette société en matière de production industrielle de semences de maïs hybrides tropicaux.

Le présent Mémorandum intervient donc à l'effet de formaliser la collaboration entre les Parties en précisant le rôle et l'intervention de chacune d'elles dans la réalisation de l'étude de faisabilité du projet.

Ainsi, MAS Seeds assurera la mise en oeuvre ainsi que la réalisation technique et opérationnelle du projet et fournira les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa mise en oeuvre.

De son côté, le Minaderpv apportera son soutien institutionnel et politique pour assurer la bonne réalisation du projet et facilitera, à travers ses services compétents, l'accès aux terres et aux données locales nécessaires à la réalisation du projet.

La mise en oeuvre effective du projet, objet du présent Mémorandum d'entente contribuera à l'atteinte de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne particulièrement le maïs.