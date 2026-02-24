Cote d'Ivoire: Le pays à l'honneur, Radisson Hotel Group accompagne la dynamique de croissance d'Abidjan et au-delà

La dynamique de la Côte d'Ivoire se concrétise de plus en plus sur le terrain. Avec une croissance du PIB d'environ 6 % ces dernières années, Abidjan enregistre une progression des déplacements d'affaires, une intensification de l'activité MICE (réunions, incentives, conférences et expositions) ainsi qu'un essor du tourisme de loisirs, attirant des visiteurs régionaux et internationaux.

Radisson Hotel Group s'inscrit pleinement dans cette trajectoire dans le cadre d'une ambition plus large en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le Groupe vise une expansion de 50 % de son portefeuille dans la région d'ici 2030, en identifiant le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et la République démocratique du Congo comme marchés prioritaires, selon une stratégie de développement centrée sur les grandes villes.

En Côte d'Ivoire, Abidjan constitue le coeur de cette feuille de route. Radisson Hotel Group exploite actuellement le Radisson Blu Hotel, Abidjan Airport, et entend renforcer sa présence dans les principaux quartiers de la ville, en alignant ses marques et leur positionnement sur les zones où la demande est la plus forte.

Erwan Garnier, Senior Director of Development, Africa, Radisson Hotel Group, déclare : « Le Radisson Blu Hotel, Abidjan Airport est aujourd'hui opérationnel, et nous visons à poursuivre notre expansion afin de répondre aux besoins du marché, en déployant six de nos marques phares. Nous avons identifié une demande pour une offre de luxe international à Abidjan et prévoyons d'y répondre avec Radisson Collection, notre marque lifestyle de luxe d'entrée de gamme. Nous ambitionnons également de renforcer notre portefeuille Radisson Blu et de nous développer dans les segments Superieur haut de gamme et premium lifestyle avec Radisson et Radisson RED, notamment au Plateau et à Cocody. »

Cette approche repose sur une segmentation claire. Sur le haut de gamme, le Groupe observe une demande internationale croissante pour des expériences de luxe et Superieur haut de gammeportées par le lifestyle. Sur le marché corporate plus large, il identifie un potentiel pour des produits Moyenne gamme internationaux, fiables et compétitifs, dans une ville où la fréquence des déplacements, la mobilité et la recherche de valeur influencent fortement les décisions de réservation.

Radisson Hotel Group envisage également une présence élargie au-delà d'Abidjan. San Pedro et Yamoussoukro sont identifiées comme des opportunités à plus long terme pour des hôtels et Superieur haut de gamme tandis que des destinations de loisirs telles que Grand-Bassam et Assinie figurent parmi les marchés côtiers potentiels, où la demande resorts et week-end peut compléter le pipeline commercial.

Au total, cette stratégie vise à accompagner la croissance ivoirienne là où elle s'exprime le plus fortement, d'abord dans les pôles économiques et lifestyle d'Abidjan, puis dans les villes secondaires et les destinations de loisirs à mesure que la demande se structure. Pour Radisson Hotel Group, le message est clair : la Côte d'Ivoire est un marché prioritaire, et Abidjan en est la pierre angulaire.