Cote d'Ivoire: Vernissage/«Résilience» de Regina Veltin - Un beau dialogue entre le corps, les couleurs et les mouvements

L'artiste-peintre, Regina Veltin, a conquis le public venu massivement assister à son vernissage, le 19 février, à la galerie Houkami Guyzagn sis à la Riviera 2.

Émerveillés par des oeuvres où les corps, les couleurs et les mouvements dialoguent dans une harmonie tantôt apaisée, tantôt tendue, les visiteurs sont demeurés silencieux, saisis par l'intensité des oeuvres exposées. Elle explore la manière dont les êtres humains, confrontés à l'adversité, trouvent la force nécessaire pour se reconstruire.

Épouse de Matthias Veltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Regina Veltin indique que ce vernissage est une quête de lumière après les épreuves. Selon elle, quel que soit la complexité de la vie, « le soleil finit toujours par apparaître ».

Le commissaire de l'exposition, Auguste Mimi Errol, a, quant à lui, souligné la grande liberté créative qui émane de l'ensemble des oeuvres de Regina Veltin. Il a mis en lumière leur richesse chromatique, évoquant un voyage esthétique où les nuances, du bleu profond au rouge solaire, invitent l'esprit à l'épanouissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice de la galerie, Laudiane Dia, a rendu hommage au « talent brut et vivant » de Regina Veltin. Elle a encouragé le public à percevoir ces oeuvres comme de véritables investissements.

À ses yeux, l'artiste incarne une femme inspirante dont le parcours invite chacun à croire en sa propre lumière.

Ouvert au public jusqu'au 7 mars, le vernissage est l'occasion de célébrer, aux côtés de l'artiste, la notion de résilience comme un élan collectif, un moment de joie, de partage et de création.