Afrique Centrale: Ouverture à Beni dans le Nord-Kivu d'un forum provincial pour « repenser » la lutte contre les ADF

Le forum provincial consacré à la problématique de la rébellion des Forces démocratiques alliées (ADF) a officiellement débuté ce lundi 23 février à Beni. Durant trois jours, autorités civiles, militaires, la MONUSCO et la société civile vont plancher sur de nouvelles stratégies concrètes pour mettre fin à une décennie de massacres dans la région.

Un cri de ralliement : « Nous ne lâcherons rien »

L'émotion et la détermination ont marqué l'ouverture des travaux. Le gouverneur du Nord-Kivu, le général Evariste Kakule Somo, initiateur de ce forum, a rappelé le lourd tribut payé par la population et les forces de défense.

« Les ADF continuent de tuer des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Nos soldats tombent sous le drapeau. Les Casques bleus de l'ONU ont versé leur sang sur cette terre. Habitants du Nord-Kivu, je vous le dis simplement : nous ne lâcherons rien », a-t-il déclaré avec fermeté.

Pour le chef de l'exécutif provincial, ce rassemblement doit servir de socle à une « mobilisation très forte », quel que soit le niveau d'engagement requis pour restaurer la dignité des citoyens congolais.

Une synergie régionale et internationale

Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, qui a personnellement ouvert les assises, a qualifié ce forum d'élan crucial pour la recherche de « solutions durables ». Cette quête de paix s'appuie sur une collaboration étroite entre plusieurs acteurs :

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ;

L'armée ougandaise (UPDF), engagée dans des opérations conjointes ;

La Police nationale congolaise (PNC) ;

La MONUSCO.

L'engagement renouvelé de la MONUSCO

Présente à la cérémonie, Mamouna Ouédraogo, cheffe de la police de la MONUSCO et représentante spéciale adjointe intérimaire du Secrétaire général des Nations unies, a réitéré le soutien indéfectible de la Mission aux autorités congolaises.

Elle a insisté sur l'importance de la coordination :

« Nous continuons à travailler en coordination avec les FARDC, la PNC et l'ensemble des services de sécurité [...] tout en renforçant la coordination avec les partenaires régionaux, notamment les UPDF, afin de vaincre cet ennemi commun ».