Afrique: Diplomatie - Deux pressentis Ambassadeurs au Maroc et en France

24 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Rabat

Un Johary peut en cacher un autre. A une voyelle près. En effet, Joahary Ratovondrahona est pressenti Ambassadeur au Maroc à la place laissée vacante à Rabat par Johary Rajobson dont la nomination a été abrogée en novembre 2025.

En plus du fait qu'ils sont quasiment homonymes de par leurs prénoms, les deux hommes ont un autre trait commun : Le premier est un ancien Directeur de Cabinet du ministère des Mines. Quant au second, il est l'actuel DirCab de la ministre des Affaires Etrangères, Christine Razanamahasoa. Cet ingénieur chimiste de formation est un ancien de Marseille.

Paris

Michel Rabemahefa est pressenti pour sa part au 4, Avenue Raphaël, 75016 à Paris où le poste d'Ambassadeur de Madagascar en France est également vacant depuis le décès de Rija Rajohnson.

Ce titulaire d'un bac + 4 en marketing communication est conseiller financier à la Banque Postale. Il fait également partie de la diaspora malgache en France. Reste à savoir s'il a déjà obtenu l'agrément des autorités françaises. Même question en ce qui concerne Joahary Ratovondrahona dont la procédure d'agrément auprès du Royaume chérifien est en principe moins compliqué.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.