Afrique: Diplomatie - Deux pressentis Ambassadeurs au Maroc et en France

Rabat

Un Johary peut en cacher un autre. A une voyelle près. En effet, Joahary Ratovondrahona est pressenti Ambassadeur au Maroc à la place laissée vacante à Rabat par Johary Rajobson dont la nomination a été abrogée en novembre 2025.

En plus du fait qu'ils sont quasiment homonymes de par leurs prénoms, les deux hommes ont un autre trait commun : Le premier est un ancien Directeur de Cabinet du ministère des Mines. Quant au second, il est l'actuel DirCab de la ministre des Affaires Etrangères, Christine Razanamahasoa. Cet ingénieur chimiste de formation est un ancien de Marseille.

Paris

Michel Rabemahefa est pressenti pour sa part au 4, Avenue Raphaël, 75016 à Paris où le poste d'Ambassadeur de Madagascar en France est également vacant depuis le décès de Rija Rajohnson.

Ce titulaire d'un bac + 4 en marketing communication est conseiller financier à la Banque Postale. Il fait également partie de la diaspora malgache en France. Reste à savoir s'il a déjà obtenu l'agrément des autorités françaises. Même question en ce qui concerne Joahary Ratovondrahona dont la procédure d'agrément auprès du Royaume chérifien est en principe moins compliqué.