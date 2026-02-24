Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Bruno Nabagné Koné exprime sa reconnaissance aux autorités françaises

Le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné a tenu ce lundi 23 mai 2026 à exprimer sa reconnaissance aux autorités françaises ainsi qu'aux organisateurs du Salon international de l'agriculture de Paris (SIA) 2026 pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire, désignée pays à l'honneur de cette édition.

M. Bruno Nabagné Koné s'exprimait en marge de l'inauguration officielle du stand du Ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il était l'invité de son homologue, Annie Genevard.

« Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit et surtout nous notons beaucoup de similitudes, beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble », a indiqué M. Bruno Nabagné Koné. Avant d'indiquer qu'il est pleinement disposé « à travailler aux côtés de la France afin de faire progresser notre agriculture et de bâtir des partenariats durables, innovants et mutuellement bénéfiques ».

Notons que le dimanche, Bruno Nabagné Koné avait indiqué que le Salon International de l'Agriculture est pour la Côte d'ivoire une occasion de montrer qu'elle a des ressources extrêmement diversifiées, « avec de grandes possibilités d'exportation, qui nous donnent la possibilité d'être visibles à l'échelle du monde. »

Et de poursuivre : « L'agriculture est l'un des moteurs du développement ivoirien. Nous sommes donc ici pour construire des partenariats et renforcer ceux qui existent déjà. »

Ouvert le samedi 21 février 2026 à 8h (Heure de Paris et 7h Gmt) à la porte de Versailles par le président français, M. Emmanuel Macron, la 62e édition du Salon de l'agriculture de Paris se tient jusqu'au 1er mars 2026.

La Côte d'Ivoire Pays invité d'honneur 2026 est présente avec quatre ministres, avec à leur tête le ministre Bruno Koné. Le pays a déployé un pavillon de 550 m².