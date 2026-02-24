Ile Maurice: Les victimes examinées par un médecin légiste hier

Les victimes présumées d'un réseau de traite humaine, orchestré par Vanita Gangoo, ont été examinées par un médecin légiste hier, et ce, dans le cadre de l'enquête menée par les autorités. Cette étape cruciale intervient après l'arrestation de Vanita Gangoo, également connue comme Nirousha, soupçonnée d'être au coeur de cette affaire.

Ces examens médicaux ont plusieurs objectifs. D'une part, ils permettront d'évaluer l'état de santé général des victimes après les épreuves qu'elles déclarent avoir subies. D'autre part, ils visent à constater d'éventuelles traces de violences physiques ou sexuelles. Les rapports médico-légaux qui en découleront pourraient constituer des éléments de preuve déterminants pour la procédure judiciaire.

Les autorités assurent que ces examens seront effectués dans le respect total de la dignité et de la confidentialité des victimes. Un suivi psychologique pourrait également être assuré afin de les accompagner dans leur processus de reconstruction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la suspecte Gangoo aurait recruté plusieurs jeunes femmes sous de fausses promesses d'emploi à l'étranger. Elle leur aurait fait miroiter une situation stable, un salaire attrayant et un meilleur avenir. Mais une fois sur place, le rêve se serait transformé en cauchemar.

Les victimes auraient vu leurs documents de voyage confisqués, réduisant considérablement leur liberté de mouvements. Elles auraient également été soumises à des pressions psychologiques constantes, à des menaces et à des conditions de vie difficiles. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si ces jeunes femmes ont été contraintes à des actes d'exploitation sexuelle ou à du travail forcé.

De son côté, Vanita Gungoo a été placée en détention policière après son arrestation. Elle devrait comparaître en cour demain sous une accusation provisoire de traite humaine. La police pourrait objecter à sa remise en liberté conditionnelle, évoquant un risque de collusion avec d'éventuels complices, de pression sur les témoins ou de destruction de preuves.

L'enquête pourrait s'élargir dans les prochains jours. Les enquêteurs analysent actuellement les téléphones portables saisis ainsi que certains documents récupérés. Ils cherchent également à retracer d'éventuelles transactions financières liées au recrutement et à l'exploitation présumée des victimes.

Les autorités invitent toute personne estimant avoir été victime de faits similaires ou disposant d'informations pertinentes concernant cette affaire à se manifester auprès de la police. D'autres développements sont attendus dans les jours à venir.