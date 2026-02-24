Ile Maurice: Tennis de table - Bijay Sewdanee remporte la première compétition

24 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Le calendrier de l'Association mauricienne de tennis de table a pris son envol, samedi dernier, au complexe sportif de Beau-Bassin avec la tenue du tournoi à handicap. Une compétition remportée pour la première fois de sa carrière par Bijay Sewdanee, tombeur de Ryan Desscann en finale.

En apothéose de cet évènement national, ayant rassemblé plusieurs jeunes pongistes, Bijay Sewdanee a pris le dessus sur l'élément de la Division 1, Ryan Desscann en trois sets (11-6, 11-9, 11- 8). Sébastien Mackay et Ge- rald Lim Yu Choy ont terminé demi-finalistes de cette première compétition de l'année.

Le calendrier se poursuivra en mars, avec la tenue de deux compétitions nationales, soit l'Open du Gymkhana Club et le tournoi de la Ligue des Divisions 1 à 5 au complexe sportif de Beau-Bassin. Le tournoi de tennis de table de la FMSC est aussi prévu pour cette période.

