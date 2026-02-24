Ile Maurice: Nourrisson abandonné - La plaignante raconte le choc de la découverte

L'affaire du nourrisson abandonné à Ste-Croix a connu un important rebondissement. Une enquête a immédiatement été ouverte et la Brigade pour la protection de la famille a été informée. La mère du bébé a été arrêtée et placée en détention au poste de police de Plaine-Verte durant le week-end, et elle a comparu devant la cour de Port-Louis Nord, hier. Une accusation provisoire de child ill-treatment a été retenue contre elle, le temps que l'enquête établisse les circonstances exactes de cet abandon qui a profondément choqué les habitants de la région.

Les faits remontent à vendredi soir, vers 19 h 30. Une habitante de Ste-Croix, âgée de 29 ans, se trouvait chez elle lorsqu'elle a vu une boîte devant l'entrée de sa cour. Au départ, elle n'y a pas prêté grande attention. Mais quelques instants plus tard, des pleurs ont attiré son attention. Intriguée et inquiète, elle s'est approchée et a ouvert la boîte. À l'intérieur, elle a découvert un nourrisson, une petite fille âgée d'environ un mois.

La scène l'a bouleversée. «J'ai été extrêmement surprise en ouvrant la boîte. Je ne m'attendais pas du tout à trouver un bébé à l'intérieur. En plus, il y avait un sac contenant une bouilloire et un biberon avec du lait. On aurait dit que tout avait été préparé à l'avance», raconte-t-elle. En prenant l'enfant dans ses bras, elle affirme avoir immédiatement reconnu la fillette. «Je connais sa mère depuis environ quatre ans. C'est une amie. Deux semaines auparavant, elle était venue chez moi avec le bébé. Une autre fois, elle avait laissé l'enfant pendant environ une heure pour aller chercher un téléphone. Je n'aurais pas imaginé qu'une telle chose puisse arriver.»

Mais, cette fois-ci, la situation était différente. Le bébé pleurait sans arrêt et refusait le biberon. «Elle pleurait beaucoup. J'ai essayé de la calmer, mais elle ne voulait pas boire son lait. J'étais inquiète et un peu paniquée. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation compliquée. Un bébé, c'est une grande responsabilité, surtout dans des circonstances comme celles-là.»

Craignant pour la sécurité de la petite et ne voulant prendre aucun risque, la jeune femme a décidé de se rendre immédiatement au poste de police d'Abercrombie afin de signaler les faits. «J'ai préféré que l'enfant soit remise entre les mains des autorités compétentes. C'était la meilleure décision à prendre pour sa sécurité.»

La police a rapidement enclenché les procédures nécessaires. Le nourrisson a été conduit à l'hôpital pour un examen médical complet. Selon les premières informations, la petite fille ne présentait aucune blessure apparente. Elle a toutefois été admise en observation par mesure de précaution afin de s'assurer de son état de santé.

L'habitante de Ste-Croix affirme également que la mère du bébé aurait trois autres enfants et rencontrerait des difficultés personnelles, notamment conjugales. Elle serait aussi une personne dépendante de la drogue. «Je sais qu'elle a des problèmes, mais abandonner un enfant de cette manière, c'est très grave. Peu importe les difficultés, un bébé ne mérite pas ça», dit-elle avec émotion.

Grâce aux éléments recueillis et aux informations fournies, les enquêteurs ont pu interpeller la mère. L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes de cet acte. Quant à la petite fille, elle est désormais en sécurité, sous la surveillance des autorités compétentes. L'affaire continue de susciter une vive émotion dans la localité. «Je remercie Dieu d'avoir entendu ces pleurs ce soir-là. Si je n'étais pas sortie à ce moment précis, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver à cette petite innocente», conclut la plaignante, encore marquée par les événements.