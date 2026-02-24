Ile Maurice: Sa prochaine comparution par visioconférence fixée au 16 mars

L'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Melrose, a comparu par visioconférence depuis sa cellule, hier, devant la Bail and Remand Court. La séance a été renvoyée au lundi 16 mars.

Cette audience virtuelle fait partie des procédures en usage lorsqu'un prévenu est maintenu en détention provisoire mais doit comparaître sans être physiquement présent dans la salle d'audience.

Le prévenu fait face à plusieurs allégations provisoires, notamment de soupçons de blanchiment d'argent, d'entente délictueuse et de trafic d'influence, selon l'enquête menée par la Financial Crimes Commission.

La décision de renvoyer l'affaire au 16 mars signifie que Mamy Ravatomanga restera en détention pour le moment, en attendant que le magistrat soit en présence d'autres éléments du dossier ou qu'une éventuelle demande de mise en liberté sous caution soit à nouveau examinée.