Madagascar: Électricité - Coupures prolongées le week-end après un incident et des travaux programmés

La grogne est montée d'un cran chez de nombreux usagers de la Jirama dans la capitale. Une longue coupure d'électricité a affecté plusieurs quartiers d'Antananarivo durant le week-end dernier, à la suite du déclenchement de la ligne reliant le Poste d'Interconnexion d'Ambohimanambola (PIA) à la sous-station Tana-Sud.

L'incident a provoqué une perturbation notable de l'alimentation, avec des impacts immédiats sur les ménages, les petits commerces et certaines activités de services, déjà confrontés à une vulnérabilité accrue en période d'instabilité énergétique.

Selon les informations communiquées, des équipes techniques ont été dépêchées sur le terrain afin d'identifier l'origine du déclenchement et de rétablir la ligne dans les meilleurs délais.

Les responsables indiquent que les opérations de remise en service suivent les procédures de sécurité en vigueur, ce qui peut entraîner des délais techniques incompressibles. En attendant le retour à la normale, les usagers sont invités à faire preuve de patience, tout en prenant des précautions d'usage, notamment le débranchement des appareils sensibles afin d'éviter d'éventuelles détériorations lors du rétablissement du courant.

Travaux impératifs

Parallèlement à cet incident, des travaux programmés se sont poursuivis dans la zone d'Andraharo et d'Ambodivonikely. Ces interventions, prévues dans le cadre de l'entretien et de la sécurisation du réseau, portent sur le déplacement d'une ligne moyenne tension de 35 kV, le remplacement de certains poteaux électriques, ainsi que l'élagage d'arbres susceptibles d'entrer en contact avec les conducteurs.

Des opérations jugées nécessaires pour limiter les risques de panne et renforcer la stabilité du réseau, mais qui impliquent, le temps des travaux, des interruptions temporaires de la fourniture.

Plusieurs localités ont ainsi été concernées par des coupures planifiées, notamment Ambodivona, Anosivavaka, Ambohibao, Talatamaty et Ambohidratrimo, avec une reprise annoncée au plus tard à 17 heures.

La Jirama présente ses excuses aux clients concernés pour les désagréments occasionnés et assure qu'une mise à jour sera communiquée au fur et à mesure de l'évolution des interventions et du rétablissement de l'alimentation dans les zones impactées.