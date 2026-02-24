Madagascar: France - Madagascar - Un stock d'IDE estimés à 277 millions d'euros

La France et Madagascar entretiennent depuis de longue date, une relation continue et de qualité.

Ce socle de confiance, adossé à des liens humains historiques, avec notamment une diaspora malgache en France estimée à 150 000 personnes, et une communauté française de plus de 20 000 personnes à Madagascar, permet une coopération qui dépasse les cycles politiques. La France est ainsi le seul partenaire de Madagascar à offrir cette continuité et densité de coopération dans tous les domaines.

Partenaire majeur

Sur le plan économique et commercial, en premier lieu, la France est un partenaire majeur de Madagascar dont elle est le premier client, le troisième fournisseur. Mais également et surtout, le quatrième investisseur avec un stock d'investissements directs étrangers, estimés à 277 millions d'euros. Avec une présence économique diversifiée, notamment dans les hydrocarbures, l'agro-industrie, les télécommunications, les services financiers.

Le volume annuel du commerce bilatéral entre les deux pays est de 874 millions d'euros en 2025, avec un excédent net pour la Grande Île. 55 filiales d'entreprises françaises sont implantées, pour 20 000 emplois créés. Les entreprises françaises créent de nombreux emplois à Madagascar et sont soucieuses de respecter leurs engagements en matière sociale et environnementale.

Projets structurants

Dans le domaine du développement : la France est le premier pourvoyeur d'aide au développement directe avec environ 125 millions d'euros par an. Après le retrait des Etats-Unis et de l'USAID, l'Agence française de développement met en oeuvre un portefeuille de développement de près de 600 millions d'euros pour 51 projets en cours, la France opère en lien avec les bailleurs internationaux dont notamment l'Union européenne, dont elle est membre, qui finance 570 millions de projets, notamment dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. La France développe ainsi des projets structurants pour l'île, dont le projet de barrage hydroélectrique de Volobe d'une puissance de 120 MW, et environ 600 millions d'euros d'investissements.

Le projet représente 30% de la consommation électrique actuelle de Madagascar. La culture et la coopération, ne sont pas en reste puisque le pays compte 28 alliances françaises, le premier réseau en nombre d'apprenants, 25 établissements conventionnés AEFE (6e réseau mondial), 6 400 étudiants malgaches étudiant en France, les instituts et organismes de recherche français sont présents sur la Grande Île et apportent leur expertise dans des secteurs clés, tels que l'Institut pasteur (présent depuis 1898) pour la santé et l'Institut de recherche pour le développement (Ird) pour les questions agricoles.

Nouveaux projets

Afin de répondre aux aspirations exprimées par la jeunesse lors des manifestations de l'automne 2025, la France a lancé, conjointement avec les autorités de la Refondation, de nouveaux projets visant à avoir un impact rapide et concret pour la population malgache pour un montant de 67 millions d'euros. On peut citer, entre autres lelancement de la Phase IV du projet « Lalankely » d'aménagement urbain et d'assainissement de la ville de Tananarive, porté par l'AFD (35 M € en prêt, 5 M € en subvention) : l'aide budgétaire globale (ABG) fléchée vers la sécurité alimentaire (3 M €), l'appui au Bureau national de gestion des risques et catastrophes (1 M€), le soutien à l'Institut Pasteur (1 M €).

Une subvention à l'ONG « Action contre la faim » pour la lutte contre l'insécurité alimentaire, en particulier des enfants, dans le Grand Sud (200 000 €) ; une subvention à l'ONG « La Chaîne de l'Espoir » pour financer le dépêchement immédiat de médecins français dans deux hôpitaux de Tananarive (200 000 €) ; le Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences (FEXTE) du Trésor pour une mission d'expertise d'EDF auprès de l'entreprise JIRAMA (396 000 €), aujourd'hui en attente de lancement compte-tenu des changements à la direction de l'entreprise : la subvention versée à l'ONG « Ran'Eau » pour améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène dans les quartiers défavorisés de Tananarive (10 000 €) ; l'aide médicale apportée aux étudiants de l'université d'Antananarivo (5 400 €) ; le lancement de la Phase II du projet d'appui à la justice de Madagascar (« PAJMA II »), porté par l'AFD, visant à améliorer le fonctionnement et l'accessibilité des juridictions ainsi que les conditions de vie des détenus (15 M € en prêt, 7 M € en subvention) ; la subvention à la Croix-Rouge française pour renforcer les capacités malgaches dans la lutte contre l'épidémie de variole simienne (mpox), via la sensibilisation et la distribution d'équipements (90 000 €). La France et Madagascar travaillent aujourd'hui au renouvellement du cadre de leur partenariat.

D'autres projets sont en cours de discussion et pourront faire l'objet d'annonces prochainement. Un volet qui sera probablement durant la rencontre au sommet entre le Président de la Refondation de la République ; Michaël Randrianirina et le Président français Emmanuel Macron.