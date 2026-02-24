Madagascar: Cantines scolaires - Les paysans, principaux fournisseurs

24 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

Seuls 15% des élèves dans les écoles primaires publiques réparties dans 15 régions accèdent à une cantine scolaire. Cependant, ces cantines scolaires constituent un levier stratégique majeur, améliorant la nutrition et l'attractivité de l'école.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, via le programme FSRP, et le ministère de l'Éducation nationale, ainsi que l'Office national de la nutrition, vont mettre en place des cantines scolaires basées sur les achats locaux.

« Les organisations paysannes seront ainsi les principaux fournisseurs des produits destinés à l'alimentation des élèves à l'école », a annoncé le ministre de tutelle, José Rasatarimanana, lors de l'ouverture d'un atelier national organisé hier à l'hôtel Carlton. « La synergie entre l'éducation, l'agriculture et la nutrition contribuera à renforcer les systèmes alimentaires territoriaux et le développement local. Les cantines scolaires seront gratuites, mais la contribution des parents est également sollicitée. Nous commençons le projet dans le Sud », a soutenu la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Hanitriniaina Elis Karena.

Il est à noter que cet atelier national mobilisera les services déconcentrés, les collectivités, les écoles, les producteurs locaux et les différents partenaires. L'objectif vise à capitaliser les expériences existantes et à renforcer la coordination institutionnelle, tout en construisant une feuille de route nationale opérationnelle pour un passage progressif à l'échelle, sous le leadership du gouvernement. À travers cette démarche, Madagascar réaffirme sa volonté de bâtir un système d'alimentation scolaire durable, inclusif et moteur du développement humain et local.

