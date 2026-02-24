Madagascar: MPOX - 387 cas confirmés dans 34 districts

Huit nouveaux cas confirmés le 22 février 2026 viennent s'ajouter aux cas précédents de mpox à Madagascar, portant le nombre total de cas confirmés à 387, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publique diffusé hier.

Les huit cas de mpox confirmés le 22 février 2026 sont tous localisés dans le district d'Antananarivo Renivohitra, selon les dernières statistiques sur l'épidémie fournies par le ministère de la Santé publique.

De quoi indiquer une progression de l'épidémie à Antananarivo, qui s'explique en grande partie par la densité démographique et surtout par les situations de promiscuité dans les zones très peuplées et les lieux à fort taux de fréquentation. Aussi, les gestes barrières prennent-ils tout leur sens afin de rompre la chaîne de transmission et de limiter au maximum la propagation du virus responsable du mpox.

Au total, 387 cas confirmés de variole simienne (sur 952 cas notifiés) sont enregistrés à Madagascar, dont 221 dans le district de Mahajanga I, principal foyer de l'épidémie où ont été enregistrés 57 % des cas confirmés sur l'ensemble du territoire national.

Antananarivo Renivohitra compte 48 cas confirmés (12 % du total) et Fianarantsoa, 13 (soit 3 %). Les districts d'Antananarivo Atsimondrano et de Toliara I comptent chacun 11 cas confirmés.

Le tout sur une période de dix semaines, de la 51e semaine de l'année 2025, où le mpox a fait son apparition à Madagascar, à la 8e semaine de 2026, qui vient de s'achever dimanche dernier.

Par ailleurs, 255 guérisons ont jusqu'ici été enregistrées. Aucun décès lié au mpox n'est recensé à ce jour à Madagascar. Du 18 décembre 2025 au 22 février 2026, 34 districts ont été touchés par la variole du singe dans le pays.