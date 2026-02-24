Madagascar: Toamasina - Plus de 750 000 personnes impactées par la destruction d'infrastructures essentielles

À la suite du passage du cyclone Gezani, qui a durement frappé la ville de Toamasina et ses environs, la Fondation AXIAN a déployé une intervention d'envergure afin de répondre aux besoins les plus urgents des populations sinistrées et d'initier la reconstruction d'infrastructures sociales essentielles.

Cette catastrophe a provoqué d'importants dégâts humains et matériels, affectant des milliers de familles et désorganisant profondément l'accès à des services fondamentaux tels que l'éducation et la santé pour les plus de 750 000 habitants de Toamasina I et Toamasina II.

Derrière l'ampleur des destructions, ce sont des repères de vie qui ont été bouleversés. Dès les premières heures, la Fondation AXIAN s'est mobilisée, en coordination avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) et les autorités locales, afin d'acheminer des aides de première nécessité vers les zones les plus touchées.

Aides

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les appuis déployés ont permis de soutenir les familles déplacées et hébergées sur les sites d'urgence, en contribuant au rétablissement de conditions minimales de sécurité, de dignité et de stabilité.

Parmi les aides acheminées, des dizaines de tonnes de riz, des vivres essentiels, notamment des huiles et des légumineuses, des fournitures médicales vitales et plusieurs centaines de feuilles de tôle destinées à la reconstruction d'habitations endommagées.

Consciente que l'aide humanitaire ne suffit pas, à elle seule, à réparer les trajectoires de vie interrompues, la Fondation AXIAN a fait le choix d'inscrire son action dans le temps long, en accompagnant le relèvement des infrastructures sociales impactées par le cyclone.

« Dans les situations de crise, l'urgence est d'aider. Mais notre responsabilité est aussi d'accompagner la reconstruction pour permettre aux communautés de se relever durablement. Réhabiliter une école ou un centre de santé, c'est redonner des repères, restaurer l'accès à des droits fondamentaux et recréer les conditions d'un avenir possible », souligne Mialisoa Andrianasolo, Directrice Exécutive de la Fondation AXIAN. Recueillis par