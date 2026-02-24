Gabon: Les contributions de la société civile et de la diaspora gabonaises au PNCD

La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a échangé avec la diaspora gabonaise par visioconférence et la société civile en présentiel, ce vendredi 13 février 2026. L'objectif de cette rencontre était de recueillir les contributions auprès de ces acteurs pour le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la participation citoyenne et de prendre en compte les besoins et les attentes de tous les Gabonais, y compris ceux vivant à l'étranger.

La ministre Mvono a déjà démontré son engagement en faveur du dialogue social et de la concertation avec les partenaires sociaux, comme lors de sa rencontre avec les syndicats du ministère de la Planification et de la Prospective en juillet 2025.

La ministre de la Planification et de la Prospective, en des mots simples et justes, a salué ces échanges :

"Je salue avec fierté et enthousiasme la contribution de la société civile et de notre diaspora autour de l'amélioration et de l'efficacité de la conception et mise en oeuvre du PNCD.

Merci pour vos échanges constructifs, vos contributions pertinentes et votre engagement volontaire à mettre en place des mécanismes de suivi.

Le pacte pour l'action que nous avons scellé rappelle une vérité essentielle : la mise en oeuvre du PNCD est une responsabilité partagée.

C'est ensemble, dans l'unité et la détermination, que nous changerons durablement notre pays. C'est enfin notre essor vers la félicité.."

Plusieurs gabonais où qu'ils soient, ont pleinement apporté leurs contributions à ce Plan national de croissance et de développement. Ils se l'approprie au jour le jour.