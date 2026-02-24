Gabon: Oyem - Lancement officiel du programme 'Sport & Santé' pour lutter contre les maladies non transmissibles

Le Stade d'Akoakam a servi de cadre, samedi, au lancement officiel du programme « Le sport au service du bien-être et de l'amélioration de la santé à Oyem », une initiative portée par l'Association Dynamique ESSAP visant à promouvoir la prévention sanitaire par la pratique régulière des activités physiques et sportives.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Préfet du Département du Woleu, Brice Arkadius Moussiérou, qui a procédé à l'ouverture officielle du programme, aux côtés du Premier Maire adjoint de la Commune d'Oyem, Melaïde Zemo Ekogha, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et professionnels de santé.

Prenant la parole, le Président de l'Association Dynamique ESSAP, Lilian Ndong Edzang, a souligné l'urgence d'agir face à la progression des maladies non transmissibles, notamment l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Il a rappelé que la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires et le recours excessif à l'automédication constituent des facteurs aggravants qui appellent à une mobilisation collective. « Il ne s'agit pas seulement de faire du sport, mais d'instaurer un véritable réflexe de santé au sein de notre communauté », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'un engagement hebdomadaire durable des administrations et entreprises locales.

Dans son allocution, le Préfet Brice Arkadius Moussiérou a salué l'initiative citoyenne et encouragé la synergie entre pouvoirs publics, secteur privé et professionnels de santé pour faire reculer les maladies évitables. Le Premier Maire adjoint, Melaïde Zemo Ekogha, a pour sa part invité les populations à intégrer l'activité physique dans leur quotidien.

La séquence de sensibilisation a été animée par plusieurs spécialistes. Sandrine Walikete, Chef de service de la Pharmacie, a alerté sur les dangers de l'automédication, soulignant les risques d'intoxication, de résistance médicamenteuse et de complications liées à l'absence de diagnostic médical.

Le psychologue Fourné Abessolo a rappelé l'importance des bilans de santé réguliers pour prévenir les pathologies silencieuses. Guy Ongone, Directeur des soins infirmiers, a mis en évidence l'impact positif de l'activité physique sur le système cardiovasculaire et le bien-être mental. Enfin, Dr Hortense Nguema Menie a insisté sur l'adoption d'une alimentation équilibrée comme socle d'une vie saine.

Après une séance collective de fitness d'un peu plus de 45 minutes, le public a assisté à un match de gala opposant la sélection unissant les agents de la Douane et du Trésor public à celle regroupant les personnels de la SEEG et de la Sobraga. Cette rencontre sportive, disputée dans une ambiance fraternelle et conviviale, a illustré l'esprit de cohésion et de partenariat que promeut ce vaste programme.

La journée s'est achevée autour d'un apéritif offert aux participants, dans une atmosphère de partage et d'engagement commun pour faire de la santé et du sport une priorité durable à Oyem.