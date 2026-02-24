Maroc: La Bolivie suspend sa reconnaissance de la pseudo 'RASD' et relance ses relations avec le pays

La Bolivie a annoncé la suspension de sa reconnaissance de l'entité dénommée « république arabe sahraouie démocratique » (RASD), marquant un tournant notable dans sa politique étrangère et ouvrant une nouvelle phase dans ses relations avec le Royaume du Maroc.

Cette décision a été rendue publique à l'issue d'un entretien téléphonique tenu lundi entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue bolivien, Fernando Aramayo, chef de la diplomatie de l'État plurinational de Bolivie.

Dans un communiqué conjoint, La Paz indique avoir procédé à un réexamen souverain de sa politique extérieure, en conformité avec la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies et en réaffirmant son attachement au processus politique mené sous l'égide de l'ONU.

À l'issue de cet examen, la Bolivie a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo « RASD » et de mettre fin à tout contact officiel avec cette entité, soulignant qu'elle n'est pas reconnue comme Etat membre de l'Organisation des Nations Unies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités boliviennes précisent que cette orientation vise à contribuer de manière constructive aux efforts internationaux en faveur d'une solution politique « réaliste, pragmatique et durable », fondée sur le compromis et conforme aux paramètres établis par les Nations Unies.

Au-delà de la dimension politique liée au dossier du Sahara, cette évolution diplomatique traduit un rapprochement entre Rabat et La Paz. Les deux pays ont ainsi convenu de rétablir leurs relations diplomatiques et d'engager les procédures nécessaires à l'ouverture de missions diplomatiques résidentes dans leurs capitales respectives.