Gabon: Promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine inclusives et innovantes

24 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MAEDR

Ce mercredi 18 février 2026, le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier conjoint de lancement de deux projets portant respectivement sur la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine inclusives et innovantes pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable en Afrique centrale, ainsi que sur l'appui à l'amélioration des échanges commerciaux des produits agricoles d'origine animale (viande bovine, ovine et caprine) au sein de l'espace CEMAC.

Cet atelier, qui se tient les 18 et 19 février 2026, réunit plusieurs personnalités de premier plan, dont M. Athman Mravili, Coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, et M. Charles Assamba Ongodo, Vice-Président de la Commission de la CEMAC.

À cette occasion, le Ministre a salué la qualité du partenariat entre le Gouvernement gabonais, les institutions régionales et les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO. Il a rappelé que ces projets s'inscrivent dans la vision portée par le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du renforcement durable de la souveraineté alimentaire et de l'intégration régionale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le premier projet est consacré à la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine, en réponse aux défis liés à l'urbanisation croissante et à la pression sur les systèmes alimentaires. Il vise à développer des modèles de production de proximité, résilients et innovants, générateurs d'emplois et accessibles aux femmes ainsi qu'aux jeunes.

Le second projet ambitionne de dynamiser les échanges commerciaux des produits agricoles d'origine animale au sein de l'espace CEMAC, en renforçant les chaînes de valeur, en facilitant la circulation des produits et en garantissant le strict respect des normes sanitaires.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.