Gabon: Promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine inclusives et innovantes

Ce mercredi 18 février 2026, le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier conjoint de lancement de deux projets portant respectivement sur la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine inclusives et innovantes pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable en Afrique centrale, ainsi que sur l'appui à l'amélioration des échanges commerciaux des produits agricoles d'origine animale (viande bovine, ovine et caprine) au sein de l'espace CEMAC.

Cet atelier, qui se tient les 18 et 19 février 2026, réunit plusieurs personnalités de premier plan, dont M. Athman Mravili, Coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, et M. Charles Assamba Ongodo, Vice-Président de la Commission de la CEMAC.

À cette occasion, le Ministre a salué la qualité du partenariat entre le Gouvernement gabonais, les institutions régionales et les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO. Il a rappelé que ces projets s'inscrivent dans la vision portée par le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du renforcement durable de la souveraineté alimentaire et de l'intégration régionale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le premier projet est consacré à la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine, en réponse aux défis liés à l'urbanisation croissante et à la pression sur les systèmes alimentaires. Il vise à développer des modèles de production de proximité, résilients et innovants, générateurs d'emplois et accessibles aux femmes ainsi qu'aux jeunes.

Le second projet ambitionne de dynamiser les échanges commerciaux des produits agricoles d'origine animale au sein de l'espace CEMAC, en renforçant les chaînes de valeur, en facilitant la circulation des produits et en garantissant le strict respect des normes sanitaires.