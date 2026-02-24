Ile Maurice: Pas de menace directe pour l'île mais la mer reste agitée

Le cyclone Horacio, qui s'est intensifié en cyclone tropical intense, n'influencera pas directement le temps local à Maurice, indique un météorologue de la station de Vacoas. «Avec cette trajectoire vers le sud-ouest, le cyclone Horacio ne représente pas, pour le moment, de menace potentielle pour l'île.»

Il aura en revanche un impact sur l'état de la mer, souligne-t-il. Le météorologue précise que la mer autour de l'île sera affectée à partir d'aujourd'hui. La houle deviendra progressivement forte au cours de la journée et les sorties en haute mer sont donc fortement déconseillées. Le temps restera, quant à lui, globalement dégagé.

Concernant Rodrigues, Horacio est passé à son point le plus proche, dimanche soir, à environ 200 km à l'est-sud-est de l'île, avant de commencer à s'éloigner, avance le météorologue.