Ile Maurice: Pas de menace directe pour l'île mais la mer reste agitée

24 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le cyclone Horacio, qui s'est intensifié en cyclone tropical intense, n'influencera pas directement le temps local à Maurice, indique un météorologue de la station de Vacoas. «Avec cette trajectoire vers le sud-ouest, le cyclone Horacio ne représente pas, pour le moment, de menace potentielle pour l'île.»

Il aura en revanche un impact sur l'état de la mer, souligne-t-il. Le météorologue précise que la mer autour de l'île sera affectée à partir d'aujourd'hui. La houle deviendra progressivement forte au cours de la journée et les sorties en haute mer sont donc fortement déconseillées. Le temps restera, quant à lui, globalement dégagé.

Concernant Rodrigues, Horacio est passé à son point le plus proche, dimanche soir, à environ 200 km à l'est-sud-est de l'île, avant de commencer à s'éloigner, avance le météorologue.

