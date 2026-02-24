Madagascar: Sagimax à Toamasina - L'ONG sud-coréenne KFHI déploie des secours d'urgence pour 200 ménages

L'est de Madagascar a été frappé de plein fouet par le cyclone de catégorie 3 « Gezani », déclenchant une catastrophe nationale. Face à cette tragédie, l'ONG sud-coréenne Friends of Hope (KFHI) s'est mobilisée à Toamasina, dans la zone de Sagimax, commune d'Amboditandrororoho, fokontany d'Ambokarivo.

L'organisation a distribué une aide d'urgence à 200 ménages vulnérables, soit environ 900 personnes. Chaque foyer a reçu 25 kg de riz, 8 kg de légumineuses, 2 kg de sel, ainsi qu'un seau de 15 litres pour l'eau potable, couvrant les besoins alimentaires pour trois à quatre semaines et contribuant à prévenir les maladies hydriques.

KFHI a également installé un « Help Desk » sur les lieux de distribution afin de recueillir les requêtes des sinistrés et de garantir la transparence de ses opérations. « Résoudre la faim immédiate des sinistrés dans les zones isolées et coupées de toute aide extérieure est la priorité absolue. Nous déployons tous nos efforts pour prévenir les dommages secondaires, à savoir le cercle vicieux de la maladie et de la pauvreté, en fournissant des outils nutritionnels et hygiéniques adéquats », a déclaré Park Ji Eun, directrice de l'ONG. Les bénéficiaires, profondément reconnaissants, ont salué une intervention rapide et opportune en cette période critique.