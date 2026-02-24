Madagascar: Taekwondo - Open 7 Championship, les combattants malgaches dictent leur loi à Curepipe

Une véritable démonstration de force ! La délégation malgache de taekwondo a frappé un grand coup ce week-end lors de l'Open 7 Championship, au gymnase Côte d'Or, à Maurice. Avec une moisson impressionnante de 7 médailles d'or et 9 médailles d'argent, les protégés du président Boto Lamina Tsaradia ont confirmé que la Grande Île reste le « maître » de la discipline dans la région.

Suprématie

Que ce soit en combat (kyorugi) ou en technique (poomsae), les Malgaches n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Sur les tapis de Curepipe, la détermination était palpable.

En kyorugi, cinq sacres sont venus récompenser les efforts de Kelly Nanta Randriantsiferana (-58 kg) et Luciano Raharivony (-68 kg) chez les hommes, tandis que les dames ont réalisé un triplé d'anthologie avec Fenitra Randriamizaka (-49 kg), Steffi Marintsoa Rakotondravao (-57 kg) et Yves Sabrina Randriambeloson (-68 kg).

En poomsae, la précision millimétrée de Kevin Rajoelina (U30) et Bradley Rasolofo a fait la différence. Kevin, riche de son expérience mondiale, a d'ailleurs dû s'employer pour écarter un Mauricien formé en Corée. « L'expérience a parlé », a-t-il confié, fier de ce nouveau métal précieux. Bradley, quant à lui, a prouvé sa polyvalence en glanant l'or en technique et l'argent en combat (+80 kg).

Bon augure

Le tableau est complété par 9 médailles d'argent, obtenues de haute lutte par des combattants comme Cédrick Razakarisoa, ou encore Valérie Déborah Ramananarivo. Pour le DTN Dimbiherinaina Fanomezantsoa Pharlin, le contrat est plus que rempli.

Le niveau était élevé, mais les Malgaches ont su tirer leur épingle du jeu grâce à un travail de fond rigoureux. La délégation quitte l'île soeur avec le sentiment du devoir accompli. Cette performance à l'Open 7 n'est pas seulement une victoire, c'est une confirmation : le taekwondo malgache est sur une pente ascendante et ne compte pas s'arrêter là.