Afrique: Cosafa Women's Championship - Victoire inaugurale 1-0 des Barea dames face à la Namibie

Les Barea dames ont réussi leur entrée au Cosafa Women's Championship en Afrique du Sud. Hier, au Seshego Stadium, les protégées d'Emile Randriamirado ont dominé la Namibie sur le score de 1 à 0, grâce à un but signé Aimée Christina Razanampiavy à la 24e minute.

Une victoire précieuse dans ce groupe C réduit à trois équipes, qui place Madagascar en bonne position avant d'affronter le Mozambique mercredi, dans un duel décisif pour l'accès aux demi-finales.

Les Barea dames ont signé une entrée remarquée au Cosafa Women's Championship, qui se déroule actuellement à Polokwane, en Afrique du Sud. Hier, au Seshego Stadium, les protégées de l'entraîneur Emile Randriamirado ont décroché une précieuse victoire face à la Namibie, sur le score étriqué de 1 à 0.

La rencontre a été marquée par l'ouverture du score dès la 24e minute par Aimée Christina Razanampiavy, qui a su profiter d'une opportunité pour placer Madagascar en tête. Ce but, unique de la partie, a suffi à faire la différence, malgré les nombreuses tentatives des deux camps. Les joueuses sont rentrées aux vestiaires sur cet avantage minimal, et la seconde période n'a pas permis d'alourdir le score.

Les Malgaches ont cherché à creuser l'écart, mais n'ont pas trouvé la faille face à la gardienne namibienne, Tunga Sylvia Ndambelela Ndiweteko, solide sur sa ligne. De leur côté, les Namibiennes ont multiplié les offensives pour revenir au score, mais se sont heurtées à une Verosantatra Diana Andrianandrasana impériale dans ses cages, repoussant avec autorité les assauts adverses.

Au terme de cette rencontre disputée, Aimée Christina Razanampiavy a été logiquement élue femme du match, récompensant sa prestation décisive. Dans ce groupe C réduit à trois équipes, chaque point compte et chaque erreur peut coûter cher.

Les Barea dames devront désormais confirmer mercredi face au Mozambique. Une victoire serait impérative pour espérer atteindre les demi-finales et poursuivre l'aventure dans cette compétition régionale où elles ont déjà montré qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures.