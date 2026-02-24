Burkina Faso: Boutique Faso Yaar à Tenkodogo - Des produits disponibles à des « prix étudiés »

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a lancé, le 19 février 2026, à Tenkodogo, la vente des produits de consommation de Faso Yaar.

Les citoyens de Tenkodogo peuvent désormais s'approvisionner en denrées de première nécessité à des prix accessibles. En effet, le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a lancé, le vendredi 19 février 2026, à Tenkodogo, la vente des produits de la boutique Faso Yaar. Les denrées déjà disponibles sont l'huile de 20 et de 5 litres, le sucre en carreau et les jus de marque Dafani et Malia. Le gouverneur a indiqué que le gouvernement s'est engagé à faire en sorte qu'il y ait moins de choc pendant les périodes de jeûne musulman et carême chrétien.

« Ces produits connaissaient une surenchère quand venait le jeûne musulman. Il était important de venir rappeler le message de l'interdiction formelle d'une commercialisation à grande échelle », a déclaré M. Somdo. Il a fait savoir que les produits de Faso Yaar, destinés à la consommation domestique, ne sont pas à revendre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur a également précisé que la fourniture de ces denrées est limitée et ne peuvent être achetées qu'en détail. Il a invité la population du Nakambé à la discipline, à l'ordre et au civisme. Interpelé sur l'absence de riz et de mil dans ce point de vente, il a rassuré que prochainement ces produits seront disponibles soit par le canal de Faso Yaar, soit par la SONAGESS à des prix étudiés.

Cette initiative du gouvernement satisfait Ibrahim Yemboné, venu acheter un carton de sucre et un autre de jus Dafani respectivement à 21 000 et 6200 F CFA. « Les prix pratiqués à Faso Yaar sont abordables et il y a une différence avec les autres prix sur le marché. Je suis très satisfait », s'est-il réjoui.

Plaidoyer pour le riz et le maïs

Le président de la ligue des consommateurs du Boulgou, Pierre Claver Kima, lui aussi, a salué cette opportunité. « C'est un sentiment de satisfaction et de joie parce que nous sommes dans une période de carême et de jeûne où il y a une forte demande des produits de première nécessité et de grande consommation », a-t-il indiqué.

Selon lui, à cette période de pénitence, il y a très souvent de la surenchère occasionnant des ruptures délibérées de ces produits sur le marché. Pour M. Kiema, le lancement des activités de Faso-Yaar dans la cité de Zoungrantenga va soulager la population car, à son avis, les produits vont être disponibles aux prix retenus par l'Etat.

Toutefois, il a plaidé pour la mise à disposition des consommateurs d'autres produits notamment le riz, le maïs et le savon CITEC. Le défenseur des consommateurs a lancé un appel aux populations de la province du Boulgou à s'approvisionner en produits dont elles ont besoin et éviter les spéculations.

Le directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Nakambé, Halidou Ouédraogo, a fait savoir que pour acquérir ces denrées, il faut se munir d'une carte nationale d'identité burkinabè. A l'entendre, cela est nécessaire afin d'éviter qu'une personne n'acquiert le produit plusieurs fois à des fins de spéculations.

Par ailleurs, il a indiqué que les services et organisations désirant faire des dons à des personnes nécessiteuse, devront adresser une demande au préfet, président de la délégation spéciale communale, indiquant la quantité souhaitée. Au moment où nous tracions ces lignes, la vente des produits se déroulait sans heurt à l'hôtel de ville de Tenkodogo, exceptées quelques difficultés liées à la connexion au réseau constatées par les agents chargés de l'écoulement de ces produits.