Burkina Faso: Prise en charge du cancer de la postate - Le pays harmonise ses pratiques pour améliorer la qualité des soins

Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC), organise du 23 au 27 février 2026 à Ouagadougou, un atelier consacré à l'élaboration du draft du protocole national de prise en charge du cancer de la prostate.

Présidée par Dr Valérie Zombré, représentante du directeur général de la santé publique, la rencontre a mobilisé les acteurs du niveau central, des spécialistes en urologie, en oncologie médicale, en médecine nucléaire, en radiothérapie, en anatomopathologie et en psychiatrie, ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Dans son intervention, Dr Valérie Zombré a souligné la portée stratégique de cette initiative. Elle a indiqué que l'élaboration d'un protocole national permettra d'améliorer la qualité des soins, d'uniformiser les pratiques et de garantir une prise en charge optimale des patients sur l'ensemble du territoire. Selon elle, cette démarche contribuera également à réduire de manière significative la morbidité et la mortalité liées au cancer de la prostate.

Prenant la parole, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, Pr Nayi Zongo, a rappelé que le cancer de la prostate constitue aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique.

Deuxième cancer le plus fréquent histologiquement confirmé après le cancer du sein, il demeure le premier cancer urologique et, de ce fait, le premier cancer chez l'homme. Au Burkina Faso, a-t-il précisé, les données disponibles témoignent de l'ampleur de cette pathologie, qui exige une organisation rigoureuse et structurée de la prise en charge. Il a, en outre, salué les efforts consentis ces dernières années par l'Etat pour renforcer les ressources humaines spécialisées, notamment à travers la formation accrue d'urologues désormais déployés aussi bien dans les grands hôpitaux que dans les structures sanitaires périphériques.

Dans cette perspective, le coordonnateur a insisté sur la nécessité de disposer d'un document normatif de référence afin d'assurer une prise en charge cohérente et harmonisée à l'échelle nationale. Le protocole national se veut ainsi un cadre structurant, destiné à renforcer la collaboration entre les différents acteurs et à harmoniser les pratiques diagnostiques et thérapeutiques, en vue d'améliorer durablement la qualité des soins offerts aux patients.

L' élaboration de ce protocole national marque une étape décisive dans la structuration de la prise en charge du cancer de la prostate au Burkina Faso. Elle traduit la volonté des autorités sanitaires et des spécialistes d'unir leurs expertises pour offrir aux patients des soins de qualité, harmonisés et accessibles sur l'ensemble du territoire.