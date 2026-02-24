Madagascar: Baccalauréat/Antananarivo - Les examens médicaux transférés à l'université

Les examens médicaux des candidats au baccalauréat sont désormais centralisés à l'université d'Antananarivo. Cette mesure suscite des critiques.

De longues files se formaient, hier, devant le centre médico-social et mère-enfant de l'université d'Antananarivo, à Anka-tso. Des candidats au baccalauréat y attendaient pour effectuer la visite médicale requise. L'université d'Antananarivo, principal acteur de l'organisation de cet examen, a confié la gestion des visites médicales des candidats inscrits dans la ville d'Antananarivo, dans l'Atsimondrano et l'Avaradrano à ce centre.

« Il a été constaté que ces visites médicales ne sont pas toujours effectuées sérieusement. Certains candidats sont inaptes aux épreuves physiques, mais passent quand même l'examen ; d'autres s'évanouissent pendant les épreuves ; et certaines candidates se présentent enceintes. Cette décision a donc été prise afin d'améliorer le déroulement de l'examen », a déclaré, hier, le professeur Richard Ranarivony, vice-recteur de l'université d'Antananarivo.

Un médecin du centre de santé indique que certains candidats passent cet examen médical auprès de professionnels qui ne sont pas spécialisés pour le réaliser, comme des infirmiers.

Critiques

Cette décision suscite des critiques de la part des établissements scolaires.

« Les médecins des centres de santé de base (CSB) ne sont-ils pas compétents pour effectuer cet examen médical ? De plus, le coût est plus élevé. Au niveau des CSB, la visite ne coûte que 500 ariary, contre 3 000 ariary à l'université d'Antananarivo », s'interroge le proviseur d'un établissement scolaire privé à Sabotsy Namehana. Les responsables d'établissements regrettent également de ne pas disposer de davantage d'informations sur l'organisation et de devoir se déplacer à Ankatso pour effectuer les examens médicaux.

Les responsables notent qu'une équipe du centre médico-social et mère-enfant va descendre au niveau des districts et des arrondissements pour se rapprocher des candidats.

Les dossiers d'inscription au Bac 2026 sont ouverts depuis le 12 janvier 2026, avec une date limite fixée (non négociable) au 27 mars 2026 à 18h. Les épreuves du baccalauréat général se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026, tandis que le baccalauréat technique et professionnel s'étalera du 20 au 30 juillet 2026.