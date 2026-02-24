Madagascar: CCI IVATO - Denise et Shyn s'engagent contre la précarité menstruelle

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Denise et Shyn offriront un concert solidaire au CCI Ivato. Organisé par Louvto Company en partenariat avec Softex, ce spectacle de trois heures se veut à la fois artistique et humanitaire. Le choix de la date du concert ne doit rien au hasard, puisqu'il vise une cause commune : accompagner le bien-être et le quotidien des femmes.

Ambassadrice officielle de cette marque de serviettes hygiéniques depuis 2022, Denise poursuit son engagement pour que les femmes et les jeunes filles en situation de précarité menstruelle aient accès à des protections adaptées et dignes.

Les deux parties souhaitent vivement briser les tabous autour des règles et rappeler que la santé menstruelle est une question de dignité et d'égalité. Shyn, convaincu que cette cause concerne toute la société, met également son influence au service de cette mobilisation.

Chaque participation au concert contribuera directement à soutenir cette cause. Les bénéfices seront reversés à des associations sélectionnées pour soutenir les femmes en difficulté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur scène, le concert se présentera en deux parties : chaque artiste présentera son répertoire, avant de partager des duos et des moments surprises. L'ambiance promet d'être festive, avec la promesse de cadeaux en bonus et une atmosphère de partage. Le concert sera placé sous la houlette de Louvto Company et de la marque malgache.

Ce premier projet commun illustre la force de l'art lorsqu'il s'allie à la solidarité pour transformer la société. Ce grand moment débutera à 15 heures.