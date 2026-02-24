Madagascar: Ankadindratombo - Trois présumés bandits abattus par la Police

24 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Une opération musclée menée à l'aube, hier, a plongé les riverains de Sud Ambohipo, du côté d'Ankadindratombo, dans une véritable scène de terreur. Des coups de feu nourris ont retenti vers 4 heures du matin, tirant brusquement les habitants de leur sommeil.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, trois individus présumés malfaiteurs ont été mortellement atteints au cours d'un affrontement armé avec les forces de l'ordre.

D'après les explications, l'intervention fait suite à un appel signalant la présence d'individus suspects rôdant dans le quartier. Les habitants, inquiets, soupçonnaient une tentative imminente de cambriolage.

Alertée, l'unité spéciale d'intervention, communément appelée « Saka mainty » (USI), est rapidement descendue sur les lieux, appuyée par les éléments du commissariat d'Alasora. À leur arrivée, les policiers auraient essuyé des tirs provenant des suspects.

Les forces de l'ordre ont alors riposté, évoquant un cas de légitime défense face à une menace armée. L'échange de tirs, bref mais intense, a semé la panique dans le voisinage. Plusieurs riverains, terrifiés, se sont réfugiés sous leurs lits ou derrière des murs, redoutant que des balles perdues n'atteignent leurs habitations.

Au terme de l'intervention, trois individus ont été déclarés décédés sur place. Aucune information officielle n'a, pour l'heure, été communiquée quant à leur identité. Du côté des forces de l'ordre, aucune perte n'a été signalée.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d'identifier d'éventuels complices. Les autorités réaffirment, pour leur part, leur détermination à poursuivre la lutte contre le grand banditisme, tout en appelant la population à collaborer en signalant tout mouvement suspect.

