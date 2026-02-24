Madagascar/Namibie: Cosafa women's championship - Les Barea assurent face aux Namibiennes

Madagascar a réussi son entrée dans le championnat féminin du Cosafa en s'imposant 1-0 face à la Namibie, lundi, à Polokwane (Afrique du Sud), lors de la phase de groupes.

Les Barea Ladies ont signé un début maîtrisé dans cette édition 2025 du tournoi organisé par le Council of Southern Africa Football Association. Les joueuses d'Emile Randriamirado ont fait la différence en première période grâce à Aimée Christina Razanampiavy, attaquante du FC United Domoni, auteure de l'unique but à la 24e minute et désignée joueuse du match.

La première mi-temps a été globalement équilibrée, chaque équipe se procurant des situations offensives sans parvenir à prendre l'ascendant. Après la pause, la Namibie a intensifié la pression et dominé territorialement, contraignant Madagascar à resserrer son dispositif défensif et à procéder en contre.

Malgré plusieurs pertes de balle, les Malgaches ont su préserver leur avantage. En fin de rencontre, Sylvia Mamonjy Solomampionona Razananivo (Disciples FC) s'est créée deux occasions rapprochées, sans parvenir à tromper la vigilance de la gardienne namibienne.

Prolifique

Les dernières minutes, marquées par un siège namibien dans la surface malgache, ont entretenu le suspense. Un coup franc dangereux côté gauche a finalement été capté par la gardienne Verosantatra Diana Andriandrasana, décisive à plusieurs reprises, notamment en seconde période.

Selon les statistiques, la Namibie a légèrement dominé la possession (53 % contre 47 %) et s'est montrée plus prolifique au tir (onze tentatives, dont six cadrées, contre neuf et trois cadrées pour Madagascar).

Ce succès place Madagascar en tête provisoire du groupe C. Les Barea affronteront le Mozambique mercredi à 16 heures, toujours à Polokwane, avec l'objectif de confirmer pour se rapprocher d'une qualification en phase finale, après plusieurs éliminations précoces lors des précédentes éditions.