Afrique: Supporters sénégalais condamnés au Maroc - Ousmane Sonko annonce une aide aux familles

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s'est exprimé sur la situation des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc. Interpellé sur les démarches entreprises par le gouvernement pour obtenir leur libération, le chef du gouvernement a tenu à apporter des précisions, tout en annonçant une mesure de soutien en faveur des familles concernées.

Au cours de son intervention, le Premier ministre a indiqué que l'État suit de près ce dossier sensible impliquant des compatriotes actuellement détenus à l'étranger. Il a assuré que des actions diplomatiques et consulaires sont en cours afin d'examiner les voies possibles pour leur libération, dans le respect des procédures judiciaires en vigueur.

Profitant de l'occasion, Ousmane Sonko a également annoncé qu'il enverra une aide aux familles des supporters condamnés. Il a souligné que la plupart d'entre eux sont des pères de famille, dont l'absence pèse lourdement sur leurs proches. Cette assistance vise à atténuer les familles auxquelles ces ménages sont confrontés depuis l'incarcération de leurs soutiens.

Cette déclaration intervient dans un contexte d'émotion et de solidarité au sein de l'opinion publique sénégalaise, où de nombreuses voix appellent à un accompagnement accru des familles et à une mobilisation diplomatique soutenue pour trouver une issue favorable à cette affaire.