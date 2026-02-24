Afrique: Supporters détenus au Maroc - Le gouvernement a accompli toutes ses obligations dans ce dossier, selon Ousmane Sonko

Dakar — Le gouvernement a accompli l'ensemble de ses obligations dans le dossier des supporters sénégalais détenus au Maroc et continuera à s'y engager, a assuré le Premier ministre, Ousmane Sonko, mardi, lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux questions d'actualité.

Le chef du gouvernement a déploré la manière dont cette question a été prise en charge, en dépit des démarches entreprises par le Sénégal, rappelant cependant qu'en la matière, la souveraineté de chaque pays doit être respectée.

Le Sénégal ne peut pas forcer le Maroc à libérer les supporteurs sénégalais détenus depuis les incidents survenus lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, le 18 janvier dernier, a déclaré le Premier ministre sénégalais.

Selon Ousmane Sonko, cette question semble dépasser le simple cadre sportif, d'autant que sport et passion sont intimement liés.