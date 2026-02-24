Afrique: CAN football féminine Maroc 2026 - Les Lionnes ont entamé leur préparation

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a effectué, lundi dans l'après-midi, sa première séance d'entraînement en vue de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2026, rapporte la chaîne YouTube de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les joueuses présélectionnées sont en regroupement dans un réceptif hôtelier de Diamniadio, dans le cadre de leur stage de préparation prévu jusqu'au 7 mars.

A quelques semaines du démarrage de la CAN féminine prévue du 17 mars au 3 avril, la FSF n'a pas encore dévoilé la liste définitive des Lionnes du sélectionneur Mame Moussa Cissé.

Le technicien sénégalais était à l'accueil de ses joueuses à leur lieu de regroupement, d'après les images diffusées par la FSF.

L'instance fédérale du football sénégalais a publié une pré-liste de 26 joueuses, parmi lesquelles 16 expatriées. Deux parmi elles, Mickaëla Bottega (Servette FCCF, Suisse) et Mona Sarr (Hertha Berlin, Allemagne) vont honorer leur première sélection.

L'attaquante du FC Juárez Femenil (Mexique), Hapsatou Malado Diallo, ne figure pas sur la liste des joueuses convoquées. Les Lionnes du Sénégal vont participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite.

Les quarts-de-finalistes de la dernière édition partagent le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya.

La liste des joueuses convoquées :

- Gardiennes : Adji Ndiaye (Bourges Foot, France), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (USPA), Mickaëla Bottega (Servette FCCF, Suisse)

- Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad, Maroc), Wolimata Ndiaye (Wydad, Maroc), Aissatou Fall (Aigles de la Medina), Mareme Babou (RC Lens, France), Dieynaba Sané (Aigles de la Medina)

- Milieux de terrain : Korka Fall (SM Caen, France), Safiétou Sagna (RC Saint-Denis, France), Ndèye Awa Diakhaté (Al-Yarmouk, Arabie saoudite), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (SM Caen, France), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Meta Kandé (Al Hmmah, Arabie saoudite), Sokhna Nogaye Pène Tall (AS Bambey)

- Attaquantes : Haby Baldé (Bourges Foot 18, France), Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18, France), Mama Diop (Strasbourg, France), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual, Espagne), Dieynaba Ndaw (Cacereño, Espagne), Ndèye Awa Casset (Aigles de la Médina), Aissatou Chris Ba (Aigles de la Medina), Mona Sarr (Hertha Berlin, Allemagne)