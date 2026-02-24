Sénégal/Ouganda: L'ex-DTN Mayacine Mar va piloter un projet de développement global du football en Ouganda (Média)

24 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien directeur technique national (DTN), Mayacine Mar, a signé un accord de partenariat avec la Fédération ougandaise de football (FUFA), portant un projet de "développement global" de ce sport dans ce pays d'Afrique de l'Est, rapporte le quotidien dakarois L'Observateur dans sa livraison du mardi.

Selon le journal du Groupe futurs médias (GFM, privé), cet accord est divisé en trois axes majeurs : la formation des entraîneurs, le développement des académies et l'appui aux sélections nationales.

A la tête de la direction technique national du Sénégal de 2012 à 2025, l'ancien professeur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avait supervisé la politique technique de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la gestion des équipes nationales et le développement du football sénégalais.

Ancien entraîneur de l'US Gorée, du Dial Diop, du Port, de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mayacine Mar, instructeur élite de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, est également conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.