Sénégal/Ouganda: L'ex-DTN Mayacine Mar va piloter un projet de développement global du football en Ouganda (Média)

Dakar — L'ancien directeur technique national (DTN), Mayacine Mar, a signé un accord de partenariat avec la Fédération ougandaise de football (FUFA), portant un projet de "développement global" de ce sport dans ce pays d'Afrique de l'Est, rapporte le quotidien dakarois L'Observateur dans sa livraison du mardi.

Selon le journal du Groupe futurs médias (GFM, privé), cet accord est divisé en trois axes majeurs : la formation des entraîneurs, le développement des académies et l'appui aux sélections nationales.

A la tête de la direction technique national du Sénégal de 2012 à 2025, l'ancien professeur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avait supervisé la politique technique de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la gestion des équipes nationales et le développement du football sénégalais.

Ancien entraîneur de l'US Gorée, du Dial Diop, du Port, de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mayacine Mar, instructeur élite de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, est également conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.