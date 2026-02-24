Congo-Kinshasa: A Uvira, la MONUSCO et la CIRGL préparent le déploiement du Mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu

En mission du 23 au 27 février à Uvira (Sud-Kivu), la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) préparent le déploiement du Mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu.

Selon un communiqué de la mission onusienne parvenu ce mardi à Radio Okapi, cette mission conjointe vise à s'assurer que les futurs efforts de suivi et de vérification seront crédibles, sûrs et opérationnellement réalisables. Le communiqué précise que cette initiative se concentre sur la préparation du terrain, notamment par l'évaluation de l'accès, de la sécurité, de la logistique et des besoins en matière d'engagement, afin de garantir le fonctionnement efficace du mécanisme.

Au cours du déploiement, indique le document, la MONUSCO et la CIRGL évalueront les conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales dans et autour d'Uvira, afin d'orienter une planification globale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le suivi efficace d'un cessez-le-feu vise à réduire la violence et à créer l'espace nécessaire à une solution politique durable. Contrairement au Nord-Kivu et à l'Ituri, le mandat de la MONUSCO au Sud-Kivu est axé sur le suivi du cessez-le-feu et n'inclut pas la Protection des civils (PoC), conformément à la Résolution 2808 (2025) », a déclaré la Représentante spéciale intérimaire du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Vivian Van de Perre.

Concernant l'ampleur des opérations futures, la mission onusienne souligne que la mission d'Uvira constitue une phase exploratoire.

De son côté, le Secrétaire exécutif de la CIRGL, le Dr Mubita Luwabelwa, affirme : « La région des Grands Lacs dispose d'un vaste potentiel de paix et de prospérité. En nous unissant et en coopérant, nous pouvons relever les défis et créer un avenir meilleur pour tous ».

La MONUSCO et la CIRGL réaffirment qu'un suivi crédible du cessez-le-feu nécessite des conditions favorables, notamment la liberté de mouvement et des garanties de sécurité prévisibles, qui restent au coeur de l'évaluation en cours.

Conformément à la Résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité, la mission onusienne a rappelé qu'elle est autorisée à soutenir la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent.

Elle note par ailleurs que cela inclut l'appui au Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu établi, ainsi qu'au Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (MCVE+), créé à la suite de la signature de l'Accord-cadre de Doha pour une paix globale, le 15 novembre 2025.