Afrique: Télécoms - Le Groupe Maroc Telecom annonce une baisse de 4,9% de son résultat net en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net ajusté part du Groupe de Maroc Telecom, qui dispose de filiales dans une dizaine de pays Africains sous la marque Moov Africa, a connu une baisse de 4,9% par rapport au 31 décembre 2024, selon les résultats consolidés établis par la direction de cette entreprise de télécommunications.

Ce résultat net s'est élevé à 5 649 millions de dirhams (MDH) contre 5 938 MDH en 2024. Selon la direction de Maroc Telecom, le résultat net part du Groupe intègre les recettes exceptionnelles liées à l'accord avec Wana Corporate sur le dégroupage. Maroc Telecom et Wana Corporate avaient conclu en 2025 un accord historique mettant fin à une décennie de conflits liés au dégroupage et aux pratiques anticoncurrentielles. Cette alliance stratégique prévoit la création de co-entreprises (Fiberco, Tower Co) pour déployer la fibre et la 5G, enterrant les procédures judiciaires et 6,3 milliards de dirhams d'indemnités.

Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,1%, se situant à 36 681 MDH contre 36 704 MDH en 2024. Les activités du Groupe à l'International enregistrent un chiffre d'affaires de 19 150 MDH, en hausse de 5,3% (Maintien d'un taux de change constant dirham/Ouguiya/ Franc CFA.). Cette évolution est attribuable principalement par la progression continue de la Data Fixe et Mobile ainsi que des services Mobile Money. Retraité de l'impact de la baisse des tarifs de terminaisons d'appel, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,5%.

L'EBITDA connait une variation négative de 3,6% à 18 493 MDH contre 19 188 MDH en 2024. Selon la direction de Maroc Telecom, le repli de l'EBITDA est tiré par la baisse au Maroc (-6,6%) en partie compensée par la croissance de l'EBITDA dans les filiales Moov Africa (+3,4%). Quant à l'EBITA ou résultat opérationnel, il a augmenté de 124%, s'établissant à 13 547 MDH contre 6 053 MDH en 2024.

En ce qui les concerne, les investissements ou CAPEX, se sont légèrement repliés de 1%, en passant de 11 164 MDH en 2024 à 10 894 MDH un an plus tard. Selon les responsables du groupe, hors fréquences et licences, les investissements représentent 25,6% du chiffre d'affaires. Ce qui leur fait dire qu'ils sont « en ligne avec l'objectif annoncé sur l'année mais impactés par le lancement de la 5G au Maroc. »

Quant au cash-flow ajusté, il s'est élevé à 8 022 MDH contre 9 101 MDH en 2024 (-12%). « Cette évolution s'explique par l'accroissement des investissements qui intègrent notamment le prix de la licence 5G au Maroc et le renouvellement de licences dans les filiales Moov Africa avec un impact cash de 3,0 milliards de dirhams », a avancé la direction du groupe Maroc Telecom.

La dette nette consolidée du Groupe Maroc Telecom a baissé de 22%, s'établissant à 17 610 MDH contre 22 436 MDH. A fin 2025, le parc du groupe Maroc Telecom s'établit à près de 77 millions de clients, en hausse de 3,6% sur un an, tiré essentiellement par la croissance du parc des filiales Moov Africa (+5,1%) alors que la base client au Maroc reste stable à 22 millions de clients.