Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les sages et notables de Mouyondzi indiquent le choix à faire

Le district de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, se met en ordre de bataille pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, dont la campagne débute le 28 février sur toute l'étendue du territoire national. Les sages et notables ont fait appel, en effet, à tous les ressortissants du "Grand Mouyondzi", le 22 février pour une concertation au cours de laquelle ils ont donné un mot d'ordre : « Elire le candidat Denis Sassou N'Guesso à 100% ». Un engagement concerté pour une participation massive afin de traduire ce mot d'ordre dans les urnes.

« Nous sommes venus ici à l'appel des sages. Et le mot d'ordre est venu d'eux. En réalité, nous sommes venus prendre les instructions de nos papas et de nos mamans. Nous avons donné notre assentiment à ce message et j'ai la lourde responsabilité de le porter au président de la République », a indiqué la ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, .Jacqueline Lydia Mikolo, ajoutant : « Une seule parole, un seul candidat ».

En réalité, la consigne n'appelle pas à voter pour le candidat choisi uniquement à Mouyondzi mais à le faire partout où les ressortissants de cette localité se trouveraient.

Il convient de rappeler que le candidat Denis Sassou N'Guesso lancera sa campagne le 28 février, à Pointe-Noire. S'agissant du scrutin, les éléments de la force publique voteront le 12 mars pendant que la campagne s'achèvera le jour suivant. "Une journée de silence électoral" marquera le jour du vote des hommes en uniforme. Le vote général, quant à lui, aura lieu le 15 mars.