Cote d'Ivoire: Salon international de l'agriculture de Paris (SIA) 2026 - Dans les allées des stands ivoiriens

« Ici, nous proposons les fèves de cacao sous toutes leurs formes », c'est ainsi que Félicité Koffi, directrice de la boutique paysanne de Côte d'Ivoire accueille les nombreux visiteurs sur le stand des produits du terroir ivoirien. Elle tient les lieux avec sa collègue Juliette Kouassi.

Ce stand qui fait partie du « territoire ivoirien » aux parcs d'expositions de la porte de Versailles présente aussi des produits dérivés de la semoule de manioc, de la farine de banane, et des boissons, comme des liqueurs et du vin de palme. Ces dames expliquent qu'elles présentent même des produits cosmétiques. « Nous voulons montrer qu'il y a une grande diversité de produits et un véritable savoir-faire en Côte d'Ivoire », révèle Félicité Koffi. Avant de préciser que des producteurs et des artisans sont présents à ce salon international pour « qu'ils expliquent eux-mêmes comment ils travaillent. »

Café, Cacao et « Or vert »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous loin de là, c'est avec un très grand sourire que Maria Dagnogo et son équipe du stand du conseil du café cacao reçoivent les visiteurs de ce mardi 24 février 2026. Mieux, Elles font déguster le café made in Côte d'Ivoire, et le cacao. « Ce café est très bon », s'exclame M. Durand Joseph. Avant de solliciter une deuxième tasse. Ce qu'il reçoit. Et ce, accompagné d'un large sourire. Sa femme, elle a opté pour une tasse de chocolat chaud, qu'elle a dégusté avec beaucoup de plaisir. La forêt ivoirienne s'est également invitée au salon de l'agriculture à travers le stand du ministère en charge des eaux et forêts de Côte d'Ivoire.

Mais surtout, par une jungle reconstituée pour l'évènement. Ainsi, le stand propose des produits liés à la forêt ivoirienne, ses ressources et son importance pour la biodiversité. « Grâce à une agriculture responsable et durable, c'est-à-dire sans déforestation. Nous avons pris l'engagement d'augmenter notre patrimoine forestier de 20 % d'ici à 2035 », a soutenu le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan. Il aussi indiqué que de nombreuses actions menées par la Côte d'ivoire pour préserver la forêt.

« Les partenaires que nous rencontrons au Salon International de l'Agriculture peuvent nous aider dans notre combat pour la préservation de l'environnement », a-t-il insisté.

Agriculture et technologie

Au niveau de la formation et l'innovation, la Côte d'ivoire a déployé plus de 20 stands consacrés aux différentes filières du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Des stands n'ont pas hésité à faire des démonstrations de l'utilisation des drones dans l'irrigation des plantations et aux récoltes.