Cote d'Ivoire: Église harriste - La jeunesse élabore des stratégies d'action à mener

Autour du thème : « Quelle jeunesse harriste face au défi d'une spiritualité fécondante ? », environ 170 jeunes se sont réunis les samedi 21 et dimanche 22 février 2026, respectivement à Eden Palace puis au siège de l'Église harriste, à Djorogobité 2, à Abidjan. C'était à l'occasion d'un atelier consacré aux états généraux de la jeunesse harriste.

Au cours de ces assises initiées par l'Union de la jeunesse harriste de Côte d'Ivoire (Ujhaci), dans le cadre de son Jubilé d'or, les participants ont pu établir un diagnostic, identifier les différents obstacles, puis élaborer des stratégies d'action à mener en faveur d'une jeunesse autonome, équilibrée et fidèle à sa foi. L'atelier s'est poursuivi par des travaux en plénière autour de quatre axes, notamment : les domaines spirituel, religieux, social et financier. Les restitutions ont servi de synthèse à l'ensemble des idées débattues en atelier.

L'Apôtre Beugré Philippe, président du comité d'organisation (Pco) du Jubilé d'or de l'Ujhaci, a, à l'entame des travaux, situé les nouvelles missions de la jeunesse : relever, soutenir et ne pas abandonner. Et d'ajouter : « Ne soyons pas de ces jeunes qui regardent de loin en critiquant. Car "ils disent, mais ne font pas" (Évangile selon Matthieu 23,3). Ne soyons pas non plus de ces enfants impatients qui veulent prendre la barre avant l'heure », a-t-il déclaré.

Quant à l'Apôtre N'Cho Raoul, il les a invités à œuvrer afin de mériter la confiance des anciens à travers des actes d'engagement, dans l'humilité et dans la soumission à Dieu (Épître de Jacques 4,7). Pour le président du comité scientifique, Kouassi Moulo Elysée, l'avenir de l'Église repose sur l'audace de la jeunesse. « Soyons les porteurs de la réforme, les témoins du réveil, les bâtisseurs de l'espérance. Vivre, croire, célébrer : voilà notre mission, voilà notre horizon », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres