Cote d'Ivoire: Législatives partielles - Le Conseil constitutionnel ouvre le délai des réclamations

23 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Le secrétariat général du Conseil constitutionnel a annoncé l'ouverture du délai des réclamations à la suite des législatives partielles du 21 février 2026.

Le communiqué, signé par Dossongui Seydou Koné, secrétaire général, sur ordre de la présidente Chantal Nanaba Camara, a été rendu public, le 23 février 2026. En effet, le dimanche 22 février 2026, la Commission électorale indépendante (Cei) a proclamé les résultats provisoires du scrutin organisé dans les circonscriptions n°021 Toumodi commune et n°204 Dualla-Massala communes et sous-préfectures.

Selon les résultats, Alliali Hervé Dominique Dié, candidat du Pdci-Rda, et Dosso Aboubacar Sidiky, candidat indépendant, sont déclarés vainqueurs. Conformément à l'article 101 du Code électoral, indique le communiqué, les candidats disposent d'un délai de cinq jours à compter de cette proclamation pour déposer leurs réclamations ou observations. Celles-ci doivent être produites en dix exemplaires originaux et adressées au Conseil constitutionnel.

Les dossiers sont à déposer au Secrétariat général de l'institution, sis à Abidjan-Plateau, 22 Boulevard Carde. Le Conseil précise qu'à l'expiration du délai légal, fixée au vendredi 27 février 2026 à 00 heure, aucune réclamation ni observation ne sera recevable.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

