Cote d'Ivoire: Législatives partielles - Après sa réélection, Hervé Alliali lance « L'Appel de Toumodi » pour l'unité du Pdci-Rda

Le 21 février 2026 restera une date marquante pour les habitants de Toumodi. Réélu député, Hervé Alliali a livré, au soir de sa victoire, une déclaration solennelle baptisée « L'Appel de Toumodi », mêlant reconnaissance, engagement et plaidoyer pour la cohésion interne de son parti.

Devant les militants, les cadres et les sympathisants, le député réélu a exprimé sa profonde gratitude aux populations de Toumodi pour leur « vote massif » et leur « fidélité inébranlable » au Pdci-Rda. Selon lui, ce scrutin n'est pas seulement une victoire personnelle, mais celle d'un bastion historique du parti, resté fidèle à ses idéaux depuis l'indépendance.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion, Hervé Alliali a salué l'implication des instances du parti et la mobilisation des militants de base. Il a insisté sur les ressorts de cette victoire : la conjugaison des énergies, la synergie des efforts et, surtout, l'unité. « Lorsque notre famille politique est unie, rien ne lui résiste », a-t-il affirmé. Mais au-delà de la célébration, le député a voulu donner une portée nationale à ce succès local. À travers « L'Appel de Toumodi », il a lancé un vibrant plaidoyer en faveur de l'unité, de la concertation et de la solidarité au sein du parti. Pour lui, ces trois valeurs cardinales doivent devenir la boussole du Pdci-Rda face aux défis à venir.

Dans un contexte marqué par des tensions internes, Hervé Alliali s'est proposé comme médiateur, appelant les figures du parti en rupture avec le leadership du président Tidjane Thiam à privilégier le dialogue. « Ce n'est pas dans la division que nous construirons l'avenir », a-t-il martelé, invitant les responsables à « laver le linge sale en famille » autour d'une table de concertation.

Reconnaissant l'existence de divergences au sein d'une grande formation démocratique, il a toutefois estimé que ces différences ne sauraient compromettre la mission historique du parti. « Le Pdci-Rda est bien plus important que nos querelles », a-t-il déclaré, appelant à faire de la victoire de Toumodi un modèle de rassemblement à l'échelle nationale.

Concluant son allocution sur une note spirituelle et rassembleuse, le député réélu a réaffirmé son engagement à défendre, sous la conduite du président Tidjane Thiam, les idéaux de paix et de progrès, avec l'ambition de bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus prospère et plus unie.

À Toumodi, la victoire électorale s'est ainsi transformée en tribune politique : celle d'un appel solennel à la réconciliation et à la cohésion pour préparer les batailles futures. Dans la circonscription n°021 de Toumodi commune, Alliali Hervé Dominique Dié (Pdci-Rda) a obtenu 7 182 voix, soit 56,11 % et déclaré réélu face à Goudou Raymonde Coffie (Rhdp).