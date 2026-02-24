Cote d'Ivoire: Omnisports - Legré Charles et Serges Doh décorés

La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au ministre des Sports, le 23 février 2026, au premier étage du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé aura été l'occasion pour le ministre Adjé Silas Metch de magnifier 17 acteurs du monde sportif.

Parmi eux, le doyen Legré Charles (83 ans), le dirigeant sportif connu pour ses nombreuses actions en faveur de la jeunesse et du handball. Il a été élevé au rang de Commandeur dans l'ordre du mérite sportif. Charles Légré, président du Real athletic Club (Rac) handball fait partie de ces rares hommes qui ont mis toute leur vie au service du sport. Légré a révélé plusieurs talents qui sont devenus aujourd'hui des cadres et des gloires du handball ivoirien.

Serges Arsène Doh (53 ans, en mars), vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, lui, s'est vu accroché la médaille d'Officier dans l'ordre du mérite sportif sur la poitrine. Serges Doh n'a, certes pas le vécu de Charles Légré, mais sa vie est également liée au sport qu'il a pratiqué au haut niveau, avant d'intégrer l'encadrement.

Manager de la vice-championne olympique et du monde d'athlétisme Murielle Ahouré, Serges Doh est impliqué dans de nombreuses actions en faveur de la promotion de l'athlétisme, de l'encadrement des talents et du renforcement des structures sportives nationales. La reconnaissance de la nation est méritée pour cet ancien athlète qui s'est révélé au lancer du poids et du disque. Le reste des récipiendaires est composé de membres du ministère des sports ou des partenaires.