Cote d'Ivoire: Omnisports - Le ministre des Sports définit clairement ses priorités pour 2026

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a profité de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, ce lundi 23 février, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé pour fixer le cap 2026 à ses collaborateurs, mais aussi à tous les dirigeants sportifs du pays.

« Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ». Tel est le thème de l'année 2026 qu'il a annoncé pour son département. Un slogan qui résonne comme un appel à fédérer les intelligences pour faire grandir l'image de la Côte d'Ivoire par le sport.

Pour y parvenir, Adjé Silas Metch a décidé de sortir des tiroirs, la loi n°2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport. Un texte voté, le 17 décembre 2014 et promulgué, le 22 décembre de la même année qui vise à mettre le sport ivoirien au diapason de ce qui se fait dans le monde. Sous le ministre Albert François Amichia, une bonne partie des décrets d'application avait été rédigée.

En décidant de les sortir et les nettoyer, Adjé Silas Metch montre sa détermination à faire bouger les lignes, à imprimer sa marque. Séance tenante, le ministre qui, a, désormais, toutes les cartes en main, a engagé son département ainsi que tous les acteurs du milieu à œuvrer pour la réalisation de la vision stratégique telle que mentionnée dans la Politique nationale du sport. Il s'agit de « faire du sport, un moteur de création de richesse, un instrument d'amélioration du bien-être des populations et un outil de promotion de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale à travers les grandes compétitions".

Une vision qu'il a présentée en quatre axes stratégiques : le développement des infrastructures sportives ; le renforcement de la formation ; la promotion de la pratique sportive ; la professionnalisation et la valorisation des métiers du sport.

Les 16 chantiers pour 2026

Tout cela ramène à la loi relative au sport et qui devient, de fait, la feuille de route du ministère des Sports. Aussi le patron des sports a-t-il demandé aux uns et aux autres de s'impliquer dans ce qu'il a appelé « ses 16 chantiers 2026 ». En tête de ces chantiers chers à Adjé Silas Metch, l'élaboration des décrets d'application de la loi relative au sport. Il ne doit pas en rester beaucoup, puisqu'entre 2017 et 2018, le ministre Albert François Amichia et son équipe avaient beaucoup avancé sur ce chapitre, avant leur affectation à la Ville.

Le deuxième chantier concerne l'accélération de la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj), Dakar 2026, des Jeux africains 2027, en Égypte et des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028.

Au cœur des projets du ministère des Sports, on note également la dynamisation et la modernisation de la Vie fédérale, par la signature de nouvelles conventions d'objectifs avec les fédérations sportives. Il est question cette fois, d'instaurer l'éthique et les valeurs du sport par l'accentuation de la lutte contre le dopage et la création d'une cellule d'alerte contre le harcèlement, les violences et les discriminations.

Entre autres points forts sur le tableau de bord du ministère des Sports, on note avec satisfaction, l'ouverture des classes à vocation sport-études, la création des pôles techniques de professeurs de sports et de managers sportifs dans les régions et départements, et la relance du projet de construction du lycée sport-études de Bouaké.