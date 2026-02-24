Togo: L'éthique désormais au coeur de la formation

24 Février 2026
Togonews (Lomé)

La lutte contre la corruption s'intensifie. D'ici quelques mois, l'École nationale d'administration (ENA), qui forme les élites, intégrera un module dédié à l'éthique, à l'intégrité et à la prévention de la corruption dans ses programmes.

Une initiative lancée en partenariat avec la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA). Au-delà de l'approche théorique, les enseignements viseront à développer une conscience éthique solide et un sens aigu de la responsabilité publique. La corruption reste un problème. Il faudra du temps et de la détermination pour y venir à bout.

