Togo: Les Éperviers misent sur l'expérience de Patrice Neveu

24 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le quotidien L'Union, dans sa parution de mardi, annonce l'arrivée à Lomé du technicien français Patrice Neveu, récemment nommé sélectionneur des Équipe du Togo de football.

Selon le journal, il est attendu dans la capitale togolaise pour entamer les discussions en vue de la signature de son contrat avec la Fédération Togolaise de Football (FTF). Le nouveau coach aura pour mission de redresser une sélection en difficulté, marquée par des contre-performances répétées sur la scène continentale et internationale. L'Union souligne que les attentes sont élevées autour de cette nomination, perçue comme un tournant pour relancer la dynamique des Éperviers.

