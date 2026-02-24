Madagascar: Vie scolaire - Les cantines retrouvent un nouveau souffle

La revitalisation des cantines scolaires s'impose aujourd'hui comme un défi national majeur à Madagascar. C'est dans ce contexte qu'un atelier national se tient depuis hier et aujourd'hui au Carlton Anosy, sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale (MEN), en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), le Programme de Résilience du Système Alimentaire (FSRP) et l'Office national de nutrition (ONN), avec l'appui de la Banque mondiale.

L'objectif est d'identifier les blocages qui entravent la pérennisation des cantines scolaires dans les différentes circonscriptions scolaires du pays et de proposer des solutions concrètes et durables.

Maintes fois démontré, le rôle de la cantine dépasse largement le simple cadre alimentaire. Elle constitue un levier essentiel pour inciter les familles à scolariser leurs enfants, à les maintenir à l'école et à favoriser leur réussite. Dans un contexte marqué par une insécurité alimentaire persistante, le manque de nourriture figure parmi les causes directes de l'abandon scolaire, du primaire jusqu'à la fin du cycle.

Cercle vertueux

Cette approche vise à créer un cercle vertueux entre l'école et la production agricole locale. Pour l'année scolaire 2025-2026, le programme ambitionne de fournir des repas à deux cent quarante mille élèves répartis dans huit cents écoles primaires publiques (EPP) au sein de neuf régions.

Parmi les pistes privilégiées figure le renforcement de l'approvisionnement des cantines par l'agriculture locale. Toutefois, plusieurs difficultés persistent. Les directions régionales de l'Éducation nationale (DREN) et les CISCO dénoncent régulièrement l'irrégularité des transferts de fonds destinés aux cantines scolaires, ainsi que leur insuffisance au regard des besoins réels. Cette fragilité budgétaire compromet la continuité du service et fragilise la confiance des communautés bénéficiaires.

Lova Rabesoaray, pour la Direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage d'Atsimo Andrefana, affirme : « Nous soutenons pleinement les organisations paysannes dans la mise en oeuvre de techniques agricoles adaptées aux évolutions technologiques et aux effets du changement climatique. Ces organisations ont été structurées afin d'approvisionner les cantines scolaires. Ainsi, l'ensemble des récoltes issues de ces nouvelles méthodes culturales est destiné à nourrir les élèves, en leur apportant les éléments nutritionnels indispensables pour étudier dans les meilleures conditions. »