Madagascar: Dégâts ciclonyque - Filatex au chevet de Toamasina

Plusieurs secteurs ont bénéficié d'aides à Toamasina, après le passage du cyclone Gezani. Le Groupe Filatex a déployé plusieurs actions de solidarité dans cette ville ravagée par le cyclone.

Les bâtiments de l'École primaire publique (EPP) Anjoma ont bénéficié de matériaux de construction, comprenant tôles, faîtières, fermes et gouttières, pour contribuer à la réhabilitation de six salles de classe fréquentées par 530 élèves. Le Groupe Filatex a également apporté un appui direct aux sinistrés hébergés dans les centres d'accueil, tout en organisant des distributions de riz et de produits d'hygiène destinées aux étudiants, en coordination avec l'université de Barikadimy et les associations estudiantines.

Dans le secteur sanitaire, l'accès à l'eau potable et la reconstruction des hôpitaux ont été soutenus. Des cuves d'eau de 500 litres ainsi que des tôles ont été offertes aux centres hospitaliers universitaires Analakinina et Morafeno. Des dons alimentaires comme farine, sucre, huile, lait concentré et grains secs ont été remis, notamment à la mosquée de Barikadimy, pour faciliter l'organisation de l'iftar au profit des fidèles et des familles vulnérables.

Ses collaborateurs n'ont pas été en reste. Une première distribution de produits de première nécessité, comme de l'huile, du riz et du savon, a été organisée au profit de 67 employés du groupe, touchés par les intempéries. Et 42 collaborateurs ont reçu des dotations en tôles pour leur permettre de réparer rapidement leurs habitations endommagées.

L'entreprise reste mobilisée aux côtés des autorités et des communautés de Toamasina afin de contribuer activement aux efforts de relèvement et de reconstruction.