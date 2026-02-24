Madagascar: Humanitaire - Russie - Soixante tonnes d'aide alimentaire pour les sinistrés

24 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une importante cargaison humanitaire est arrivée, hier, à l'aéroport international d'Ivato. Deux avions du ministère des Situations d'urgence de la Fédération de Russie ont atterri à Madagascar, transportant au total 60 tonnes d'aide alimentaire, selon l'ambassade de la Fédération de Russie en République de Madagascar.

Cette assistance est destinée aux familles sinistrées. Elle comprend 30 tonnes de riz, 16 tonnes de haricots rouges et 13 tonnes d'huile de tournesol. Elle s'inscrit dans les efforts de réponse humanitaire déployés pour venir en aide aux populations les plus durement touchées par les intempéries.

L'arrivée de cette cargaison intervient à un moment crucial, alors que de nombreuses localités continuent de faire face aux conséquences du passage du cyclone. Dans la ville portuaire de Toamasina notamment, les sinistrés attendent toujours une aide suffisante pour faire face aux difficultés de reconstruction.

Cette aide arrive quelques jours après la rencontre du chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina, avec Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.

En acheminant cette aide d'urgence vers Madagascar, la Russie apporte ainsi un soutien concret aux autorités malgaches et aux organisations mobilisées sur le terrain, contribuant à soulager les besoins immédiats des populations sinistrées.

