Madagascar: Énergie solaire - Une centrale de 15 MW en cours de finalisation

Un pas concret vers la transition énergétique. La capacité du réseau interconnecté d'Antananarivo va augmenter incessamment. Les travaux de construction de la centrale solaire de Moramanga, d'une capacité de 15 MW, sont en cours de finalisation, selon un communiqué.

Le week-end dernier, une délégation composée de membres de la Primature, du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, de la Jirama, de représentants du Groupe Filatex ainsi que de partenaires techniques et financiers s'est rendue sur le site afin de constater l'avancement des travaux.

Cette visite intervient dans un contexte où la sécurisation de l'approvisionnement énergétique constitue un levier stratégique majeur pour le développement du pays et à titre d'anticipation de la période d'étiage. Son injection future devrait contribuer à stabiliser la fourniture d'électricité et à réduire la dépendance aux centrales thermiques coûteuses.

« Moramanga, c'est la démonstration qu'une transition énergétique ambitieuse est possible lorsque les acteurs publics et privés avancent ensemble. Nous investissons aujourd'hui pour construire la sécurité énergétique de demain», souligne Tahina Ramaromandray, directeur général d'Afripower.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réalisation de cette centrale solaire illustre la capacité du secteur privé, en partenariat avec les pouvoirs publics, à déployer des solutions énergétiques structurantes, durables et adaptées aux réalités du territoire.