Madagascar: BASKETBALL 5X5 - Les Ankoay entament le dernier réglage

Les Ankoay ont quitté Madagascar vendredi en début d'après-midi et ont rallié Dakar pour disputer la deuxième fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027 au Qatar. La capitale sénégalaise accueille les rencontres du groupe B du 26 février au 1er mars. Trois matchs, trois défis et une obligation de résultat pour la sélection malgache.

Le calendrier s'annonce corsé. Madagascar ouvre le bal le 26 février à 18 h (21 h à Antananarivo) face à la RD Congo. Le 28 février à 21 h (minuit à Madagascar), les hommes de la Grande Île affrontent le Sénégal, pays hôte. Enfin, le 1er mars à 18 h (21 h à Madagascar), ils croiseront la Côte d'Ivoire pour boucler la fenêtre.

Pour espérer atteindre la troisième phase, Madagascar doit impérativement signer au moins une victoire. La confrontation inaugurale contre la RD Congo sera déterminante. Les Congolais occupent actuellement la 76e place mondiale et le 12e rang africain avec 141,8 points au classement FIBA. Un adversaire à la portée des Ankoay, mais à ne surtout pas sous-estimer.

Renverser des montagnes

La tâche se compliquera ensuite face aux cadors du groupe. Le Sénégal, solide formation classée 51e mondiale et 8e africaine (270,6 points), mène 2-1 dans les confrontations directes face à Madagascar.

Quant à la Côte d'Ivoire, favorite du groupe, elle pointe au 39e rang mondial et 4e africain avec 330,8 points. Un défi de taille pour les protégés du staff malgache.

Pour Madagascar, il n'y a pas de calcul à faire. Un succès, peu importe l'adversaire, pourrait tout relancer. Les Ankoay gardent en mémoire leur exploit face à l'Égypte en 2025 à Mahamasina, preuve qu'ils sont capables de renverser des montagnes lorsqu'ils évoluent libérés.

Sur le plan logistique et sportif, tout semble en place. « L'équipe est maintenant au grand complet : douze joueurs et quatre membres du staff technique. Deux entraînements ont déjà été effectués ici à Dakar. La préparation avance bien, les joueurs sont à l'aise, il n'y a pas de blessés. La bonne ambiance règne au sein du groupe et tout le monde est concentré », confie Ndranto Rakotonanahary, coach assistant des Ankoay.

Si le public sénégalais n'a pas encore véritablement pris contact avec la sélection malgache, la diaspora, elle, a répondu présente. Accueil chaleureux à l'aéroport et présence remarquée lors de la séance d'entraînement d'hier : un soutien précieux avant l'entrée en lice.

À Dakar, les Ankoay jouent une partie décisive de leur avenir mondial. Le moment est venu de transformer les réglages en résultats.

Anthony Rasolomanana, membre de l'équipe nationale, a donné son avis avant les rencontres : « Tout le monde est resté bien concentré et se donne à fond durant l'entraînement. Nous sommes prêts à relever le défi qui nous attend. »