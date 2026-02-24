Madagascar: Toamasina - 280 000 ariary d'aide directe pour les sinistrés

Les familles les plus vulnérables de la Commune urbaine de Toamasina commencent à recevoir une aide financière directe après le passage du cyclone Gezani. Chaque ménage éligible perçoit un transfert monétaire non conditionnel (TMNC) de 280 000 ariary, versé en deux tranches de 140 000 ariary. Selon le Fonds d'intervention pour le développement (FID), cette somme vise à couvrir les besoins essentiels et à relancer les activités économiques après la catastrophe.

Ce soutien fait partie du programme de protection sociale Asa Vonjy Voina et concerne environ 51 000 ménages sévèrement touchés par le cyclone. La première vague de distribution a déjà bénéficié à 1 000 familles, mais le FID prévoit de poursuivre les interventions sur une période de six mois. Pour les premiers décaissements, la priorité a été donnée aux familles présentes dans les sites d'hébergement temporaires, preuve qu'elles ont perdu leur logement.

Le dispositif est coordonné par le ministère de la Population et des Solidarités et le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC). La Banque mondiale finance cette action via trois projets : Filets de sécurité et de résilience (FSR), Réparation et préparation régionale aux urgences (Repair) et le projet de réponse d'urgence contingente (CERP).

En parallèle, le programme « argent contre travail à haute intensité de main-d'oeuvre » (ACT-Himo) offre une rémunération de 7 000 ariary par jour pour cinq heures de travail. Les participants peuvent ainsi toucher 140 000 ariary sur 20 jours, versés en deux tranches. Les premiers chantiers ont consisté à nettoyer et assainir les quartiers, impliquant 750 ménages. D'ici fin mars, 340 chantiers devraient être lancés, selon le FID.

Les familles peuvent cumuler ces deux aides. L'objectif est de répondre rapidement à la catastrophe, protéger la dignité des foyers et stabiliser leurs moyens de subsistance.